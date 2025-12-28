Vídeos relacionados:
En los últimos dos años ha salido a la luz una compleja trama de reclutamiento de cubanos como mercenarios para engrosar las filas del ejército ruso en la guerra de Ucrania. A continuación, presentamos una cronología detallada de los hitos principales de este escándalo —desde las primeras denuncias en 2023 hasta las revelaciones más recientes de 2025— basada en fuentes periodísticas y testimonios verificados.
2023: Surgimiento del escándalo y respuesta inicial
En el verano de 2023 comenzaron a difundirse reportes de que jóvenes cubanos estaban siendo alistados para combatir en Ucrania bajo falsas promesas de trabajo. Un funcionario ruso, Vladímir Shkunov —vinculado a la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba— fue identificado como reclutador clave que contactaba a cubanos, especialmente exmilitares, a través de redes sociales. Shkunov administraba el grupo de Facebook “Rusia para cubanos” y ofrecía supuestos empleos en construcción con altos salarios, que en realidad eran contratos militares. A finales de junio de 2023 incluso asistió a actos oficiales en Moscú junto al ministro cubano Álvaro López Miera, lo que reflejaba sus estrechos lazos con la cúpula de la Isla. Estas conexiones sugerían un posible consentimiento tácito: el embajador de Cuba en Rusia, Julio Garmendía, declaró entonces que el régimen “no se oponía a una participación legal” de ciudadanos cubanos en la “operación militar especial” de Putin.
El escándalo estalló en agosto de 2023, cuando dos jóvenes cubanos denunciaron desde Rusia que habían sido engañados: partieron de Cuba con contratos para trabajos constructivos y terminaron reclutados como soldados. Sus familias confirmaron que habían salido creyendo que irían a labores civiles, sin imaginar que acabarían en el frente. Este modus operandi —ofrecer empleo civil para enrolarlos como mercenarios— comenzaba a quedar al descubierto.
El 5 de septiembre de 2023 el Gobierno cubano emitió su primera declaración oficial, negando cualquier vínculo con el envío de jóvenes a la guerra y asegurando que se trataba de una red de tráfico de personas operando desde Rusia. Sin embargo, reconoció que el Ministerio del Interior había detectado cubanos tanto residentes en Rusia como procedentes de la Isla entre los reclutados. Cuba prometió actuar “de manera enérgica” contra los implicados.
Dos días después, el 7 de septiembre, se anunciaron las primeras detenciones: 17 personas arrestadas por su relación con la red. Algunos confesaron haberse alistado voluntariamente a cambio de residencia y dinero. Se les imputaron delitos de trata de personas y mercenarismo. Paralelamente, la prensa independiente continuó revelando detalles que apuntaban a la implicación de funcionarios cubanos y a la tolerancia del régimen ante el fenómeno.
2024: Reclutamiento encubierto y evidencias emergentes
Durante 2024 el tema desapareció casi por completo de los medios oficialistas, pero el reclutamiento continuó de manera encubierta. Decenas de jóvenes siguieron viajando a Moscú con visados de turista o estudio para ser enviados luego a campamentos militares. La investigación penal prometida por La Habana nunca se conoció públicamente, lo que alimentó sospechas de complicidad estatal.
Las investigaciones internacionales identificaron a Yelena Smírnova, una ciudadana rusa vinculada al FSB, como una de las principales operadoras. Su red, con base en la ciudad de Riazán, habría reclutado a más de 3,000 extranjeros —en su mayoría cubanos— bajo promesas de salarios de hasta 2,000 dólares mensuales y ciudadanía rusa exprés. Una vez en Rusia, los reclutas eran forzados a firmar contratos militares en un idioma que no comprendían, y sus salarios eran retenidos. Smírnova fue detenida en abril de 2024 por fraude, pero las redes de reclutamiento siguieron operando bajo otros intermediarios, incluidos cubanos residentes en Rusia.
2025: Confirmación internacional y consecuencias diplomáticas
En mayo de 2025 el proyecto humanitario ucraniano “Quiero Vivir” publicó una lista con 1,028 cubanos reclutados por el ejército ruso, confirmando la magnitud del fenómeno. En junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el reclutamiento como “trata de personas patrocinada por el Estado cubano”. Según su informe, el régimen habría facilitado la salida de ciudadanos mediante la emisión acelerada de pasaportes y la omisión de controles migratorios.
En septiembre, la inteligencia militar ucraniana (GUR) estimó que Rusia había reclutado al menos a 20,000 cubanos, convirtiendo a la Isla en el principal origen de combatientes extranjeros al servicio de Moscú. Para octubre, el tema se convirtió en foco de tensión diplomática entre Cuba, Ucrania y Estados Unidos. Washington acusó a La Habana de colaborar activamente con la invasión rusa, mientras el gobierno cubano lo negó tajantemente. Sin embargo, investigaciones de medios internacionales documentaron vuelos regulares entre Moscú y Varadero transportando grupos de hombres jóvenes.
En noviembre de 2025 el Parlamento ucraniano reveló que había identificado los cuerpos de 39 cubanos muertos en combate. Además, Ucrania mantenía prisioneros a cuatro cubanos capturados con vida, y se mostró dispuesta a considerar su liberación si Cuba excarcelaba a presos políticos. Este gesto humanitario evidenció el vínculo entre la tragedia de los mercenarios y la situación de derechos humanos en la Isla.
Para diciembre de 2025, el saldo era desolador: cientos de cubanos reclutados fueron abandonados por el ejército ruso, sin pago ni asistencia. Muchos desaparecieron sin dejar rastro, y sus familias en Cuba viven en el silencio y la incertidumbre. La mayoría de los reclutados fueron hombres jóvenes, atraídos por la promesa de un salario veinte veces superior al cubano, y terminaron en una guerra brutal, sin entrenamiento ni derechos. El régimen cubano, mientras tanto, guarda silencio ante una tragedia que exhibe la desesperación de su pueblo y la connivencia de quienes deberían protegerlo.
Preguntas frecuentes sobre el reclutamiento de cubanos en la guerra de Rusia en Ucrania
¿Cómo comenzó el reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania?
El reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania comenzó en 2023 cuando jóvenes cubanos empezaron a ser alistados bajo falsas promesas de empleo. Las ofertas, gestionadas por intermediarios como Vladímir Shkunov y Yelena Smírnova, prometían trabajos en construcción en Rusia, pero los contratos reales eran para el servicio militar. Este proceso fue respaldado por redes de tráfico de personas y, según informes, ha contado con cierta tolerancia por parte del régimen cubano.
¿Qué ha denunciado la inteligencia ucraniana sobre el reclutamiento de cubanos?
La inteligencia ucraniana ha denunciado que Rusia ha reclutado a al menos 20,000 cubanos para combatir en la guerra. Se ha informado que los cubanos son atraídos con promesas de altos salarios y ciudadanía rusa, pero una vez en Rusia, son forzados a firmar contratos militares. Estos reclutas reciben entrenamiento mínimo antes de ser enviados al frente, y muchos enfrentan condiciones precarias y engaños.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante estas denuncias?
El gobierno cubano ha negado cualquier vinculación con el reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania. La Habana ha calificado las acusaciones de "calumniosas" y asegura que no tiene información precisa sobre los cubanos que participan en el conflicto. No obstante, la falta de acción clara y el silencio oficial han alimentado las sospechas de complicidad estatal.
¿Qué consecuencias ha tenido el reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania?
El reclutamiento de cubanos ha tenido graves consecuencias humanitarias y diplomáticas. Se estima que decenas de cubanos han muerto en combate y muchos otros han sido capturados. Las denuncias de tráfico de personas y explotación han tensado las relaciones diplomáticas entre Cuba, Ucrania y Estados Unidos, y han causado un gran sufrimiento a las familias de los reclutas en la isla.
