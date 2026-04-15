Un negocio se hace viral en Florida por su insólito logo: "La mejor promoción de la historia"

Una empresa de construcción en Lehigh Acres, Florida, se convirtió en fenómeno de redes sociales gracias a un logo que nadie esperaba: las imágenes de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, los tres con uniforme militar, acompañadas de la frase "SOLO SE CARGA MIERDA".

El video fue publicado por la usuaria Elizabet Lopez en TikTok y acumula más de 186,000 vistas, más de 7,000 me gusta y casi 3,600 compartidos, cifras que explican cómo un simple anuncio publicitario se transformó en viral entre la comunidad cubana del exilio.

El doble sentido es tan deliberado como perfecto: RHL GROUP CONSTRUCTION, con sede en Lehigh Acres, se especializa en la instalación y mantenimiento de tanques sépticos, y sus dueños decidieron convertir a los tres líderes históricos de la dictadura cubana en el símbolo visual de lo que va dentro de esos tanques.

El logo aparece estampado en el vehículo de trabajo de la empresa y circula físicamente por las calles de Florida. La usuaria Alejandra González lo confirmó en comentarios: "Los vi en la calle, qué manera de reírme, muy creativo."

La sección de comentarios se llenó de carcajadas y aplausos. "La mejor promo que ha existido en la historia de la humanidad", escribió un usuario. "La mejor promoción que he visto en mis 63 años", sumó elainediaz1619. "Solo por la promoción ya quiero tener hasta tanque", bromeó lachicatiktok.

Otros fueron más directos con el mensaje político. "Deja que Raúl se entere", escribió yanistaynay. Un usuario identificado como cesargarcia3984 aportó la crítica más irónica de todas: "Creo que es una total falta de respeto que estén tan pequeños", en referencia al tamaño de las fotos en el logo.

El chiste no se quedó en el castrismo. Eduardo pidió en comentarios ampliar el elenco: "Amiga, una pregunta, ¿le podrías agregar al logo la foto de Maduro y de Chávez?", extendiendo el paralelismo al resto del eje bolivariano.

El video también despertó el orgullo emprendedor de la comunidad. "Tremenda publicidad, ahora sí te vas a hacer reconocido internacional", escribió danieldelg13. "No sé hasta dónde va a llegar la publicidad. Cada vez más creativos. Comparto porque está buena", añadió otro usuario.

Lehigh Acres, comunidad del condado de Lee a unos 25 kilómetros al este de Fort Myers, ha crecido como polo de negocios cubanoamericanos de construcción y servicios, atraídos por un costo de vida menor al de Miami.

El logo de RHL GROUP CONSTRUCTION sigue una tradición robusta del humor político cubano en el exilio, especialmente activa en TikTok durante los primeros meses de 2026, que usa la sátira como forma de resistencia cultural frente a la dictadura.

Como resumió Isa en un comentario que sintetiza el sentir general: "La mejor promoción de la historia solo con una foto."