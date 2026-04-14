En video: Así fue la emocionante apertura de la cápsula Orión tras su llegada a la Tierra

Momento de la apertura de la escotilla de la cápsula Orión

El comandante de la misión Artemis II, el astronauta Reid Wiseman, compartió este martes un video que muestra el momento exacto en que miembros de la Marina de Estados Unidos abren la escotilla lateral de la cápsula Orión tras su amerizaje en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California.

El clip, publicado en la cuenta de X de Wiseman, capta la alegría desbordante de los cuatro astronautas al ser recibidos por el equipo de rescate médico de buceo de la Armada, quienes fueron los primeros seres humanos en contactar con la tripulación tras su regreso del espacio profundo.

"Jesse, Steve, Laddy y Vlad… ¡Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700,000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación", escribió Wiseman junto al video.

El equipo de rescate que abrió la cápsula estaba compuesto por cuatro especialistas médicos de la Marina: el teniente comandante Jesse Wang, médico de urgencias y líder del equipo; el suboficial mayor Laddy Aldridge, quien fue el primero en hacer contacto directo con la tripulación y en abrir la escotilla; el suboficial Vlad Link, con 18 años de experiencia en medicina de buceo; y el suboficial de primera clase Steve Kapala.

Tras el amerizaje, la tripulación debió esperar aproximadamente 48 minutos dentro de la cápsula como parte del protocolo de seguridad de la NASA antes de que el equipo procediera a abrir la escotilla lateral.

Una vez extraídos, los astronautas fueron trasladados en helicópteros del Escuadrón HSC-23 al buque USS John P. Murtha para las evaluaciones médicas correspondientes.

La misión Artemis II representó el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde Apollo 17, y la tripulación fue posteriormente recibida con una ovación en Houston tras su histórico regreso.

La cápsula Orión, bautizada por la propia tripulación como "Integrity", se convirtió en símbolo del renovado programa de exploración lunar de Estados Unidos.