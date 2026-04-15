Harold Iglesias, el joven cubano que sería la nueva ilusión de Thalía, encendió las redes sociales al publicar en sus historias de Instagram un video montando moto con la canción "Cuidámela" del propio Velito El Bufón sonando de fondo.

El video, grabado en primera persona desde el manubrio de una scooter, El detalle que disparó todo fue precisamente la elección musical: "Cuidámela" fue estrenada por Velito junto a Dany Ome y Kevincito El 13, con letras que sus fans leyeron como una disculpa a Thalía.

La canción incluye versos como "Mano, cuídamela… y dale más de lo que yo le di. Le gusta que la quieran y que la abracen en la noche entera", lo que convirtió el video de Harold en lo que muchos describieron como una respuesta perfecta: él ya está cuidándola, con la música del propio Velito de fondo.

"Es la historia de él con la canción de @velito_el_bufon, que cierre da el niño", escribió un usuario en los comentarios.

Pero Harold no se quedó ahí. En un segundo video publicado en su perfil, apareció vestido completamente de blanco, con gafas de sol y cabello rizado, posando en una calle de aspecto caribeño, con el subtítulo: "No me stalkeen que no voy a subir a nadie hasta que me case, fin".

La declaración, leída como un anuncio velado sobre su relación con Thalía, desató una avalancha de reacciones.

"Esto está mejor que las fruti novelas", escribió un usuario. Otros mensajes que acumularon cientos de reacciones fueron: "Tanke cuídamela que no le gusta que la hagan sufrir", "Thalía es madre soltera y el que no va a subir a nadie hasta que se case me parece genial" e "Instagram me tiene sin dormir, es un cierre tras otro".

El contexto hace la historia aún más intensa: esta semana, Velito publicó un video íntimo con su nueva novia Paula Martínez —tripulante de cabina con quien fue visto en España en marzo— con el texto "Te amo", lo que generó una nueva ola de críticas por la rapidez del movimiento.

Todo esto ocurre mientras Thalía, de 21 años, cría a sus dos hijos, incluido Thiago, nacido el 9 de febrero de 2026, apenas tres días antes de que Velito abandonara Cuba.

La ruptura se hizo pública el 20 de febrero, cuando Thalía la anunció en Instagram con las palabras: "Estoy recién parida y por cuestión de mi bienestar" no quería que cayera en polémica.

Harold Iglesias ya había sido identificado como nueva pareja de Thalía el pasado domingo, cuando la página de farándula Un Martí To Durako detectó varios detalles que lo situaban con Thalía durante la celebración del cumpleaños de ella en Varadero.

Velito, por su parte, tiene previsto estrenar el 17 de abril su próxima canción, titulada "Te echo de menos", con letra sobre celos: "Verte con otro me mata de celos", lo que anticipa que el culebrón está lejos de terminar.

Captura de Instagram / Velito El Bufón

Cabe destacar que aunque Harold ni Thalia han confirmado su relación, Velito aseguró recientemente que él y su ex llevan “casi seis meses separados” y que cada uno ha rehecho su vida con nuevas parejas, pidiendo además que “dejen el chisme”.