Salazar acusa a quienes legitiman al régimen cubano: "Están ignorando la realidad"

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La congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar reaccionó este martes con dureza ante quienes dan cobertura al régimen de La Habana, afirmando que cualquiera que legitime ese régimen está ignorando el sufrimiento de millones de cubanos que exigen libertad.

Su mensaje en X fue una respuesta directa a un artículo de opinión publicado por Danielle Álvarez, estratega republicana cubanoamericana y exasesora senior de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, en el que exige a la izquierda estadounidense que deje de dar legitimidad a la dictadura cubana.

"Seamos claros: Cuba no es una democracia, es una dictadura que mata, encarcela y oprime a su pueblo", escribió Salazar, quien también elogió a Álvarez por "exponer la verdad y señalar a quienes continúan legitimando la tiranía".

El artículo de Álvarez, publicado el lunes en Washington Reporter y amplificado por la cuenta oficial Trump War Room en X, critica las visitas de los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson a Cuba del uno al seis de abril, la primera reunión presencial de legisladores estadounidenses con el régimen desde 2018.

Álvarez calificó esos encuentros con Díaz-Canel como un triunfo propagandístico para la dictadura y criticó también a medios como NBC por no cuestionar las afirmaciones del gobernante cubano sobre ser "elegido".

Para respaldar su denuncia, la exasesora compartió testimonios de su propia familia: "Mi tío perdió 17 años en prisión por hablar. A mi tía la enviaron a Estados Unidos sola a los 12 años, separada de sus padres, con su infancia robada. Mi madre fue forzada a participar en un programa de trabajo tan brutal que destrozaba a los niños y les arrebataba la esperanza".

Y cerró con una acusación directa: "¡Y la izquierda todavía legitima esto!".

Álvarez es hija de inmigrantes cubanos radicados en Miami que huyeron del régimen comunista, una experiencia que ha marcado su postura política.

Los testimonios que compartió aluden a prácticas documentadas de la dictadura: las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), que entre 1965 y 1968 afectaron a unas 30,000 personas, y las Escuelas en el Campo, que desde 1966 enviaron obligatoriamente a menores a trabajar en la agricultura sin compensación.

El intercambio se produce en un momento de máxima presión de la administración Trump contra La Habana, con más de 240 sanciones impuestas desde enero de 2026 y una orden ejecutiva que declara a Cuba amenaza extraordinaria para la seguridad nacional.

Salazar, una de las voces más activas del Congreso en este frente, ha rechazado sistemáticamente las liberaciones parciales de presos como maniobras propagandísticas y exige la libertad de todos los presos políticos que actualmente están en cárceles del régimen en la isla.