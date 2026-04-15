Trump presume de lograr la frontera sur "más segura de la historia" con cero liberaciones por undécimo mes consecutivo

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La Casa Blanca anunció que la Administración Trump completó 11 meses consecutivos sin liberar a ningún migrante detenido en la frontera sur de Estados Unidos.

En un mensaje de X la Casa Blanca proclamó haber alcanzado "la frontera más segura en la historia de América".

El anuncio fue publicado junto a una imagen del presidente Donald Trump en el podio presidencial con el texto "11 meses seguidos con cero liberaciones en la frontera".

"Cero liberaciones en la frontera. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, estamos entregando la frontera más segura en la historia de América", declaró Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

El concepto de "cero liberaciones" se refiere a que ningún migrante detenido en la frontera fue puesto en libertad bajo programas de libertad condicional o supervisión comunitaria, una práctica habitual en administraciones anteriores cuando los centros de detención estaban saturados.

En diciembre de 2024, último mes completo de la era Biden, se liberaron 7,041 migrantes en la frontera; desde mayo de 2025 esa cifra ha sido cero de forma ininterrumpida.

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza respaldan la tendencia: el año fiscal 2025 registró 237,538 encuentros totales en la frontera suroeste, el nivel más bajo desde 1970, cuando se contabilizaron 201,780.

En los primeros meses de 2026 las cifras continuaron en mínimos históricos: enero registró aproximadamente 6,100 encuentros, un 79.1% menos que en enero de 2025; febrero cerró con 6,600, y marzo mostró un leve repunte hasta 9,017, atribuido a patrones estacionales, inestabilidad en Venezuela y Haití, y desinformación difundida por carteles.

El promedio diario de arrestos en marzo de 2026 fue de unos 300 por día, nivel no registrado desde los años 1970.

El Informe Económico del Presidente, publicado el pasado lunes, describió la situación como haber cerrado la frontera y reducido los cruces ilegales a efectivamente cero.

La administración atribuye estos resultados a una estrategia de tolerancia cero que incluyó despliegues militares y tecnológicos, la suspensión del derecho a solicitar asilo en la frontera y el fin del programa de detener y liberar.

También reportó la expulsión de más de 2.5 millones de inmigrantes indocumentados: 2.2 millones por autodeportación y más de 675,000 por deportación directa.