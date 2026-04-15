Delcy Rodríguez alaba a Chevron y chavistas se molestan: "Estás regalando el petróleo a los gringos"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, desató una ola de críticas entre seguidores del chavismo tras elogiar a la petrolera estadounidense Chevron, con quien la estatal PDVSA acaba de firmar nuevos acuerdos energéticos.

La firma se realizó el lunes en el Palacio de Miraflores, Caracas, con la presencia de la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, y el subsecretario de Energía, Kyle Haustevit.

En su intervención durante el evento, Rodríguez presentó a Chevron como modelo de compromiso con Venezuela: "Chevron ya tiene más de un siglo en Venezuela y ha demostrado compromiso con el país. En los peores momentos, en las peores dificultades, no se fueron, se mantuvieron en el país."

Rodríguez también defendió que los ingresos derivados de la producción irán "directamente a beneficio del pueblo de Venezuela" y aprovechó para insistir en que el país debe avanzar "hacia una Venezuela sin sanciones".

El acuerdo central consiste en un intercambio de activos: Chevron cede una licencia de campo de gas a cambio del bloque petrolero Ayacucho 8, que se sumará a la producción de la empresa mixta Petroindependencia.

Además, Chevron incrementa su participación en Petroindependencia del 35,8% al 49%, obteniendo también derechos operacionales adicionales.

Las empresas mixtas PDVSA-Chevron producen actualmente cerca de 260,000 barriles diarios, aproximadamente un cuarto de la producción nacional, con una meta de incremento del 50% en dos años.

Pero la publicación del video en su cuenta de X generó una reacción adversa entre usuarios identificados con el chavismo, quienes acusaron a Rodríguez de contradecir el discurso histórico del movimiento sobre soberanía petrolera.

Un usuario le reprochó directamente: "Ayer estabas pegando gritos de que no iban a permitir privatizar la empresa petrolera, contigo es peor, la estás regalando."

Otro, identificado como Eray Ruiz, fue más contundente: "Que indigno papel el suyo. Entregando a los gringos, sin chistar, todos los recursos de Venezuela. Ah y por cierto, ya se olvidó usted del presidente Maduro... vergonzoso."

Un tercer usuario cuestionó la transparencia de los ingresos ya obtenidos: "Pero todavía no se ven los dólares que entraron, como 300 millones y las medicinas, ¿dónde están?".

Las críticas reflejan la contradicción entre el discurso antiimperialista que el chavismo sostuvo durante más de dos décadas y la política de apertura a la inversión estadounidense que Rodríguez ha impulsado desde que asumió el poder el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Esa apertura se aceleró en semanas recientes: el Departamento del Tesoro emitió el 14 de marzo una licencia que permite a empresas estadounidenses explotar, transportar y comerciar petróleo venezolano, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) eliminó a Rodríguez de su lista de sanciones el 1 de abril.

Chevron, que ya operaba en Venezuela a través de cuatro empresas mixtas con PDVSA, triplicó sus exportaciones a 300,000 barriles diarios en marzo de 2026, convirtiéndose en el principal exportador autorizado bajo licencias estadounidenses.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el 30 de marzo que el petróleo venezolano se vende a precio de mercado internacional por primera vez en décadas.