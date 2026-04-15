Niña arrestada por ICE junto a su madre, una doctora venezolana, ya está con su padre

Martes, 14 Abril, 2026 - 20:33

Niña se reencuentra con su padre © Captura de video
Niña se reencuentra con su padre Foto © Captura de video

Vídeos relacionados:

Milena, la niña de cinco años detenida junto a su madre por agentes de inmigración en el aeropuerto de McAllen, Texas, ya está con su padre en California tras pasar más de 19 horas en un centro de detención.

Su madre, la doctora venezolana Rubeliz Bolívar, residente de medicina de emergencias en el South Texas Health System, fue arrestada el 11 de abril cuando ambas se dirigían a una cita de entrevista de asilo que llevaba casi diez años pendiente.

El padre de la niña, Milenko Farías, recibió a su hija entre lágrimas, y denunció que el reencuentro estuvo marcado por la ausencia de la madre, quien permanece retenida en el Centro de Detención del Valle de ICE en McAllen.

"Salió traumatizada de allá. Lo primero que hizo cuando nos montamos en el carro me dijo: 'Extraño a mi mami, ¿en dónde está mi mami?'", relató el padre en declaraciones a Telemundo

Este caso se suma al segundo arresto de un médico venezolano en el sur de Texas en menos de una semana, luego de que el doctor Ezequiel Véliz fue detenido en un punto de control pese a estar en proceso de regularizar su estatus migratorio.

 

COMENTAR

Archivado en:

Estados Unidos
Texas
California
centros de detención
ICE
Niños
Separación de niños y padres
Crisis migratoria
Venezuela
Noticias en 2026
Noticias en Abril del 2026
Noticias del Martes, 14 de Abril del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada