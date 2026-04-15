Niña arrestada por ICE junto a su madre, una doctora venezolana, ya está con su padre

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Milena, la niña de cinco años detenida junto a su madre por agentes de inmigración en el aeropuerto de McAllen, Texas, ya está con su padre en California tras pasar más de 19 horas en un centro de detención.

Su madre, la doctora venezolana Rubeliz Bolívar, residente de medicina de emergencias en el South Texas Health System, fue arrestada el 11 de abril cuando ambas se dirigían a una cita de entrevista de asilo que llevaba casi diez años pendiente.

El padre de la niña, Milenko Farías, recibió a su hija entre lágrimas, y denunció que el reencuentro estuvo marcado por la ausencia de la madre, quien permanece retenida en el Centro de Detención del Valle de ICE en McAllen.

"Salió traumatizada de allá. Lo primero que hizo cuando nos montamos en el carro me dijo: 'Extraño a mi mami, ¿en dónde está mi mami?'", relató el padre en declaraciones a Telemundo.

Este caso se suma al segundo arresto de un médico venezolano en el sur de Texas en menos de una semana, luego de que el doctor Ezequiel Véliz fue detenido en un punto de control pese a estar en proceso de regularizar su estatus migratorio.