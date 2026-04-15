Corte de apelaciones ordena frenar investigación por desacato contra administración Trump por deportaciones

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Un tribunal de apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ordenó este martes al juez federal James Boasberg poner fin a su investigación por desacato penal contra la administración Trump, relacionada con los vuelos que trasladaron a migrantes venezolanos a El Salvador en marzo de 2025, de acuerdo con Telemundo.
El fallo, dividido dos a uno, fue redactado por la jueza de circuito Neomi Rao —nombrada por Trump— y respaldado por el juez Justin Walker, también designado por el presidente. La jueza J. Michelle Childs, designada por el expresidente Joe Biden, emitió un voto discrepante de 80 páginas.
El tribunal consideró que Boasberg, juez principal del tribunal de distrito de Washington D.C., abusó de su discrecionalidad al continuar con el proceso penal por desacato. Rao escribió que el gobierno tiene un derecho "claro e indiscutible" a que se ponga fin a esa investigación.
"El error jurídico en el que se basa este proceso por desacato penal demuestra por qué una investigación adicional por parte del tribunal de distrito constituye un abuso de discrecionalidad. El desacato penal solo es aplicable en caso de incumplimiento de una orden clara y específica. La orden de Boasberg de marzo de 2025 no prohibía al Gobierno de forma clara y específica transferir a los demandantes a custodia salvadoreña.
El caso tiene una larga trayectoria judicial. En una fase anterior del proceso, Boasberg documentó en 46 páginas una ignorancia deliberada por parte de la administración respecto a sus órdenes. Posteriormente, un panel diferente del mismo circuito anuló ese primer fallo, lo que no impidió que el juez reactivó la investigación penal convocando testimonios de funcionarios de la administración.
Preguntas frecuentes sobre el fallo judicial relacionado con la administración Trump y las deportaciones
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se ordenó frenar la investigación por desacato contra la administración Trump?
Un tribunal de apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia decidió que no había una orden clara y específica que prohibiera al gobierno transferir a migrantes a custodia salvadoreña. La jueza Neomi Rao argumentó que el proceso por desacato penal era un abuso de discrecionalidad por parte del juez Boasberg, ya que su orden de marzo de 2025 no incluía una prohibición clara para estas acciones del gobierno.
¿Qué implicaciones tiene esta decisión sobre la política migratoria de la administración Trump?
La decisión de frenar la investigación puede ser vista como un respaldo parcial a las prácticas de deportación de la administración Trump, que han sido altamente criticadas por su dureza y falta de transparencia. Además, refuerza la interpretación del gobierno sobre la ley migratoria, permitiéndole continuar con ciertas deportaciones sin enfrentar consecuencias legales inmediatas.
¿Cómo afecta esta decisión a los migrantes deportados a El Salvador?
Los migrantes deportados a El Salvador enfrentaron detenciones prolongadas en condiciones duras, y aunque la decisión judicial frena la investigación por desacato, no cambia su situación inmediata. La decisión judicial no aborda las condiciones de detención en El Salvador ni ofrece un remedio para los migrantes ya deportados.
¿Qué papel han jugado las cortes en las políticas migratorias de la administración Trump?
Las cortes han sido un campo de batalla clave en las políticas migratorias de la administración Trump, frecuentemente bloqueando o revisando decisiones del gobierno. Aunque algunos fallos han respaldado la autoridad del gobierno, otros han criticado las medidas por violaciones constitucionales y falta de debido proceso.
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