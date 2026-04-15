Corte de apelaciones ordena frenar investigación por desacato contra administración Trump por deportaciones

Vídeos relacionados:

Un tribunal de apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ordenó este martes al juez federal James Boasberg poner fin a su investigación por desacato penal contra la administración Trump, relacionada con los vuelos que trasladaron a migrantes venezolanos a El Salvador en marzo de 2025, de acuerdo con Telemundo.

El fallo, dividido dos a uno, fue redactado por la jueza de circuito Neomi Rao —nombrada por Trump— y respaldado por el juez Justin Walker, también designado por el presidente. La jueza J. Michelle Childs, designada por el expresidente Joe Biden, emitió un voto discrepante de 80 páginas.

El tribunal consideró que Boasberg, juez principal del tribunal de distrito de Washington D.C., abusó de su discrecionalidad al continuar con el proceso penal por desacato. Rao escribió que el gobierno tiene un derecho "claro e indiscutible" a que se ponga fin a esa investigación.

"El error jurídico en el que se basa este proceso por desacato penal demuestra por qué una investigación adicional por parte del tribunal de distrito constituye un abuso de discrecionalidad. El desacato penal solo es aplicable en caso de incumplimiento de una orden clara y específica. La orden de Boasberg de marzo de 2025 no prohibía al Gobierno de forma clara y específica transferir a los demandantes a custodia salvadoreña.

El caso tiene una larga trayectoria judicial. En una fase anterior del proceso, Boasberg documentó en 46 páginas una ignorancia deliberada por parte de la administración respecto a sus órdenes. Posteriormente, un panel diferente del mismo circuito anuló ese primer fallo, lo que no impidió que el juez reactivó la investigación penal convocando testimonios de funcionarios de la administración.