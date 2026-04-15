Ancianos duermen en el portal de un banco en Camagüey para poder cobrar la chequera

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Ancianos en Camagüey deben dormir en el suelo del portal del Banco de la Caridad, en la capital de la provincia, para asegurar un turno y cobrar su pensión al día siguiente.

La denuncia fue publicada en Facebook por el periodista José L. Tan Estrada, quien describe una escena que se repite frente a esa sucursal del Banco Popular de Ahorro, ubicada en la Avenida Libertad de la ciudad.

"Este es el portal del Banco de la Caridad en Camagüey. No es una sala de espera, no es un albergue, no es un refugio. Es el suelo frío donde nuestros jubilados dormían en calles para cobrar sus pensiones que apenas alcanza para sobrevivir", denunció el periodista.

Publicación en Facebook

La imagen muestra a los ancianos con sábanas, cartones y mantas deterioradas, acostados afuera del local.

La situación se produce en un contexto de reducción de horarios bancarios, agravado por los apagones en Camagüey, que obliga a los pensionistas a pernoctar en las aceras para garantizarse un lugar en la fila antes de que abran las sucursales.

La situación ha llegado a tal extremo que en ocasiones la policía tuvo que intervenir para organizar las colas de ancianos, evidenciando el colapso del sistema bancario cubano y el abandono al que están sometidos los adultos mayores en la isla.