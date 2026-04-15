"¿Cuántos sacos más de carbón yo tengo que comprar?": cubana denuncia agotamiento por apagones

Una cubana que publica bajo el nombre Azucar Cuba resumió en apenas 19 segundos el hartazgo de millones de personas en la isla: "Yo necesito que ustedes me digan a mí cuántos sacos más de carbón yo tengo que comprar. Ya no aguanto más. Ahí se los dejo."

El video, publicado en Facebook, desató una avalancha de respuestas de cubanos dentro y fuera de la isla que se identifican plenamente con la situación, en medio de la peor crisis eléctrica de la historia reciente del país.

Los comentarios oscilan entre el humor negro, la resignación y la desesperación. Toma Isaac escribió escuetamente: "Yo voy por 40", en referencia a los sacos de carbón que ya ha tenido que comprar.

Sandra Claver fue más gráfica: "Con los que yo he comprado, hubiera hecho una casa." Linda Floresita añadió: "Ya yo sería millonaria si ese dinero lo hubiera guardado."

Marian Montero Sánchez reportó desde Baracoa que el precio del saco de carbón en el mercado informal está a 1,700 pesos, una cifra que en otras provincias puede llegar hasta los 5,000 pesos cubanos, equivalente al salario mensual completo de un trabajador estatal.

Annier Quintero Rivero resumió la paradoja con una frase que condensa la escasez: "Y si tienes carbón eres dichosa, amiga."

Gilberto Valbuena advirtió sobre lo que puede venir: "El carbón es un lujo, después será con leña si aparece, pero aún está la alternativa de Díaz-Canel, la de utilizar biomasa."

Lazara Beatriz García Abraham fue tajante: "Infinitos, eso llegó para quedarse." Lidia Falcón coincidió: "Niña, este es el cuento de nunca acabar."

José Manuel Ricardo no ocultó su frustración hacia el régimen: "Pregúntale a tu presidente y sigue aguantando presión mientras tanto."

El video surge en un momento crítico para el sistema eléctrico cubano. Este martes, la disponibilidad eléctrica era de solo 1,180 MW frente a una demanda de 2,850 MW en horario pico, con un déficit de 1,670 MW.

En lo que va de abril, el déficit de generación ha superado los 1,900 MW en horarios pico, con apagones que afectan hasta el 55% del territorio nacional de forma simultánea y cortes que en muchas zonas se extienden entre veinte y 24 horas diarias.

En marzo se registraron tres colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional: los días cuatro, 16 y 22, el más prolongado de 29 horas.

La interrupción del suministro de crudo venezolano desde diciembre de 2025 es una de las causas principales del colapso. Un buque ruso llegó el 31 de marzo con 730,000 barriles de crudo, el primer cargamento en tres meses, pero insuficiente para revertir la crisis.

Aproximadamente nueve millones de cubanos cocinan en condiciones precarias, recurriendo al carbón, la leña o el aserrín.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció la situación en marzo al pedir "garantizar materiales para cocinar desde carbón vegetal hasta leña", admitiendo la incapacidad del Estado de proveer gas o electricidad.

Georgina Portuondo Aties lo dijo sin rodeos en los comentarios del video: "Nadie aguanta más."