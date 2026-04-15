Mujer es atacada con arma blanca en Camagüey: segundo asalto violento en una semana cerca de estación policial

Vídeos relacionados:

Una mujer quedó en estado crítico tras ser atacada con arma blanca en las inmediaciones de la Terminal de Ferrocarril de Camagüey la noche del domingo, en el que constituye el segundo asalto violento registrado en esa zona en menos de una semana.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. a un costado de la estación de trenes, cuando el agresor atacó a la mujer para robarle su bicicleta, dejándola en condición crítica, según la denuncia publicada en Facebook por la usuaria Aniuska Martines.

"Lo ocurrido la noche del 12 de abril a un costado de la Terminal de Ferrocarril en Camagüey es el segundo caso en menos de una semana. No es sólo un robo más; es el síntoma de una sociedad que está perdiendo el control", advirtió.

La denuncia consideró "lo más indignante" el hecho de que el asalto ocurrió a menos de una cuadra de la estación policial de Avellaneda, y criticó que los agentes están "muy ocupados" con la aparición de carteles contra el régimen castrista, mientras "los delincuentes operan con total libertad y a plena luz del alumbrado público (cuando hay)".

La autora del post reveló que un familiar de la víctima dijo que no habían reportado el caso a las autoridades "por temor a represalias de los ladrones".

En los comentarios a la publicación, numerosas personas manifestaron preocupación y alarma ante el alza de la delincuencia y la inacción de la policía en la provincia.

Sólo dos días antes de este ataque, se había registrado otro asalto a mano armada en las cercanías de la propia terminal de trenes, también con robo de bicicleta.

El portal de noticias Cuba Herald reportó que el 10 de abril, alrededor de las 9:00 p.m., un grupo de individuos interceptaron a una mujer, la intimidaron con un arma blanca y le quitaron la bicicleta. La víctima gritó pidiendo ayuda, pero nadie la auxilió.

Hasta el momento, las autoridades locales no han dado información oficial sobre ambos casos. Se desconoce si han sido identificados y detenidos los responsables.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica que ha disparado los índices de delincuencia y criminalidad en todo el país. Las denuncias de hechos delictivos violentos son frecuentes en redes sociales.

El viernes pasado, un niño de 13 años fue asaltado a punta de cuchillo en Cárdenas, Matanzas. El agresor, un hombre adulto, le colocó el arma en el cuello para obligarlo a entregar su bicicleta.

En ese mismo municipio, encapuchados armados asaltaron a dos mujeres en Pueblo Nuevo Norte, y les robaron teléfonos celulares, cargadores y documentos personales.

Las autoridades de Cienfuegos mantienen activa la búsqueda de un prófugo, señalado como el principal sospechoso del asesinato de un hombre en el municipio de Palmira.

También este mes, un joven denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada en la carretera de Managua, en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, con el fin de robarle la moto.

El incremento de los hechos delictivos y el alza de la violencia avivan la inseguridad en el país, en un contexto agravado por el deterioro económico y la disminución de la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden, debido a que aproximadamente un 20% de los efectivos han abandonado el cuerpo policial en el último año.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, una organización independiente, registró 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023. Los robos fueron el delito más frecuente con 1,536 casos, lo que representa un incremento del 479% desde 2023.