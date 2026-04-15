Controlan incendio en hospital general de Cienfuegos

Un incendio ocurrido en la noche de este martes en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos fue controlado por las brigadas de bomberos en aproximadamente 45 minutos, según confirmó el Telecentro Perlavisión, medio oficial de esa provincia.

El siniestro se produjo alrededor de las 9:00 p.m. y las primeras informaciones apuntan a que fue provocado por un corto circuito en las áreas bajas del hospital, específicamente en el sótano o plantas inferiores.

El personal médico y las fuerzas de bomberos actuaron con rapidez, procediendo a la evacuación preventiva de los pacientes ubicados en las salas superiores comprometidas por la estructura del edificio, señala la nota.

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No se reportan heridos ni pérdidas humanas. Los pacientes están siendo reubicados temporalmente y algunos ya regresan a sus salas, subraya.

Este no es el primer incidente de este tipo en el centro hospitalario. En julio de 2018, se registró un incendio originado en un almacén a cielo abierto con materiales de construcción, tras el cual el hospital retomó su funcionamiento habitual en agosto de ese año.

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El hospital, que integra tres hospitales: el Clínico-Quirúrgico, el de Maternidad y otras especialidades, es el principal centro de salud de la provincia de Cienfuegos.

Cuba ha registrado varios incendios en instalaciones hospitalarias en los últimos tiempos. A principios de abril de 2026 se reportó un incendio en el Hospital Saturnino Lora Torres de Santiago de Cuba, y el régimen cubano reveló las causas de ese incendio el 13 de abril.