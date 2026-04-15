María Corina Machado: "El pueblo cubano merece vivir en total libertad y dignidad"

María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana, afirmó en una entrevista con el canal francés LCI que el pueblo cubano merece vivir en total libertad y dignidad.

Durante la comparecencia, la Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó que los cubanos "serían muy felices y muy agradecidos" si Estados Unidos eliminara al dirigente de la isla, tal como hizo con Nicolás Maduro.

Las declaraciones se produjeron durante una visita de Machado a París, donde el día anterior se había reunido con el presidente Emmanuel Macron en el Elíseo, en el marco de una gira europea que también incluyó Madrid, donde recibió la Llave de Oro del Ayuntamiento el pasado jueves.

El periodista Darius Rochebin le preguntó directamente si esperaba que el presidente Donald Trump derrocara el régimen cubano como siguiente paso tras Venezuela.

Machado respondió sin rodeos: "Creo que el pueblo cubano merece vivir en total libertad y dignidad. Nosotros luchamos por Venezuela, pero también por Cuba, porque en realidad son las mismas fuerzas las que están en juego".

La líder opositora explicó la conexión estructural entre ambos regímenes: "Una vez que el régimen sea desmantelado en Venezuela, Cuba no aguantará. Porque es un régimen que ha sido sostenido por el régimen que estaba en vigor en mi país".

Cuando el periodista le preguntó si diría "bravo" si Trump eliminara al dirigente cubano como hizo con Maduro, Machado fue directa: "Creo que los cubanos y las cubanas serían muy felices y muy agradecidos".

Estas declaraciones se enmarcan en una posición que Machado ha sostenido de forma consistente desde finales de 2025. En Oslo, en diciembre de ese año, afirmó que la lucha por la libertad de Venezuela es la lucha por la libertad de Cuba y la lucha por la libertad de Nicaragua.

Machado, quien permaneció en la clandestinidad durante más de 16 meses dentro de Venezuela antes de iniciar su gira europea, argumenta que Cuba ha dependido históricamente del petróleo y el apoyo financiero venezolano bajo el chavismo, y que sin ese sostén el régimen de La Habana no podrá mantenerse.