Cubana se hace viral al mostrar qué hacer con el arroz chino donado a Cuba

Una cubana que publica en Instagram bajo el nombre @Las_Cosas_de_Lulu se volvió viral el pasado domingo con un video de 13 segundos en el que propone, con humor, usos alternativos para el arroz glutinoso que China donó a Cuba en medio de la crisis.

La joven explica que un amigo chino le explicó que se trata de un arroz delicioso cuando va relleno de carne, pero como en Cuba no se puede acceder a la proteína, el grano solo puede usarse para "tapiar huecos en las paredes, hacer slime o usarlo como pegamento para manualidades".

El clip acumuló más de 124,000 vistas, 12,700 likes y 604 comentarios en pocos días, convirtiéndose en uno de los videos más comentados sobre la crisis alimentaria cubana en redes sociales.

"Por fin un chino me explicó qué es lo que se hace con el arroz que dieron de donación. A los que no sabían se llaman origini, fantuán y zongzi. En China es relleno de carne y con alga es una gran comida. Aquí en Cuba si no tienes cemento lo puedes coger para rellenar esos huecos de la pared que están en falta de repello. También lo puedes utilizar como slime o como pegamento para clases de arte attack.", afirmó.

A pesar de su propuesta cargada de humor, muchos cubanos apreciaron el producto asiático y afirmaron que lavándolo más de cinco veces, cuando pierde almidón, el cereal queda "desgranado y espectacular" como se come en la isla. Otros lamentaron que en su zona no hubiesen repartido el arroz chino.

"En arroz con leche delicioso", "A mí me encanta y mi bebé se lo come muy bien", fueron otros comentarios que dejaron ver la popularidad del producto chino en la isla, donde la crisis humanitaria y de acceso a los alimentos se agrava a niveles históricos.