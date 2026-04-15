Reparten en Camagüey un "abrazo solidario" de cinco libras de arroz

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Las autoridades de Camagüey comenzaron a distribuir gratuitamente cinco libras de arroz por consumidor proveniente de China, en lo que la prensa oficial describió como un gesto de solidaridad que abraza los hogares agramontinos.
La distribución, a cargo de la Empresa Mayorista de Alimentos y coordinada por el Grupo Empresarial de Comercio de Camagüey, avanza progresivamente por todos los municipios de la provincia.
Al cierre del reporte, la entrega ya se realizaba en Nuevitas, Minas, Esmeralda, Vertientes y la capital provincial.
En la ciudad de Camagüey, la distribución cubre la Zona No.1 del reparto Victoria de Girón (Lenin), la Zona 2 en Puerto Príncipe y la Zona 12 en La Belén.
En total, se distribuirán alrededor de 1,600 toneladas de arroz que llegaron recientemente desde China, y la entrega continuará en los demás territorios conforme se reciba el producto.
El arroz forma parte de un paquete de asistencia de emergencia aprobado por el presidente chino Xi Jinping en enero de 2026, que incluye 60,000 toneladas de arroz y 80 millones de dólares en asistencia financiera para Cuba.
Los primeros cargamentos comenzaron a llegar en marzo: 15,600 toneladas arribaron al puerto de La Habana el 26 de ese mes a bordo del buque Loyalty Hong, y otras 15,000 toneladas zarparon desde Shanghái el 27 de marzo.
En Mayabeque, una distribución similar repartió cuatro libras de arroz chino por persona a partir del 4 de abril.
La directora de la Empresa Mayorista de Alimentos de Camagüey, Odalys Rodríguez Haty, informó también sobre el estado de otros productos de la canasta normada.
Sobre el azúcar, señaló que se completó la entrega en siete territorios y que aún está pendiente en Guáimaro, Sibanicú, Santa Cruz del Sur, Vertientes, y el completamiento en la ciudad cabecera y Jimaguayú.
La comercialización del azúcar es de una libra per cápita por consumidor correspondiente al mes en curso, con entregas parciales en Nuevitas y Vertientes, y completadas en Florida y Céspedes.
Rodríguez Haty detalló además que se encuentra en proceso de recepción del Puerto de Santiago de Cuba una asignación para garantizar inicialmente 30 onzas por consumidor, además de la entrega de 10 onzas provenientes de Cienfuegos por cabotaje para un total de 40 onzas a entregar en el mes de abril.
La distribución de arroz gratuito llega en medio de una grave crisis alimentaria que ha llevado al régimen a anunciar cambios estructurales en la canasta familiar subsidiada: a partir de abril de 2026, el subsidio dejará de ser universal y se focalizará en personas consideradas vulnerables.
Cuba acumula una contracción económica del 15% en los últimos cinco años, con escasez crónica de alimentos, apagones masivos y desabastecimiento generalizado, consecuencia directa de 67 años de dictadura comunista.
La opacidad en el manejo de los donativos también genera desconfianza: la ONG Food Monitor Program denunció el pasado lunes que donativos humanitarios enviados por México terminaron a la venta en tiendas estatales en moneda libremente convertible, acusación que el gobierno cubano negó.
Preguntas frecuentes sobre la distribución de arroz en Cuba y la crisis alimentaria
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se está distribuyendo arroz donado por China en Camagüey?
El arroz se distribuye como parte de un paquete de asistencia de emergencia aprobado por China, que incluye 60,000 toneladas de arroz y 80 millones de dólares en asistencia financiera para Cuba. Esta ayuda busca aliviar la grave crisis alimentaria que enfrenta la isla.
¿Cómo se lleva a cabo la distribución de arroz en Camagüey?
La distribución de arroz en Camagüey se realiza de manera gratuita y está a cargo de la Empresa Mayorista de Alimentos, coordinada por el Grupo Empresarial de Comercio de la provincia. Se avanza progresivamente por todos los municipios y cubre diversas zonas de la ciudad de Camagüey.
¿Cuál es la situación actual de la crisis alimentaria en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis alimentaria con escasez crónica de alimentos, apagones masivos y desabastecimiento generalizado, consecuencia directa de 67 años de dictadura comunista. La economía cubana ha sufrido una contracción del 15% en los últimos cinco años.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante las donaciones de arroz?
La población cubana ha reaccionado con críticas en redes sociales, cuestionando la dependencia del país de la ayuda externa. Muchos consideran que las donaciones son "migajas tras migajas", reflejando la frustración ante la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo.
¿Qué cambios estructurales ha anunciado el régimen cubano respecto a la canasta familiar?
El régimen ha anunciado que el subsidio de la canasta familiar dejará de ser universal y se focalizará en personas consideradas vulnerables a partir de abril de 2026. Este cambio se realiza en medio de la crisis alimentaria que afecta a la población cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.