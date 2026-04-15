Reparten en Camagüey un "abrazo solidario" de cinco libras de arroz

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Las autoridades de Camagüey comenzaron a distribuir gratuitamente cinco libras de arroz por consumidor proveniente de China, en lo que la prensa oficial describió como un gesto de solidaridad que abraza los hogares agramontinos.

La distribución, a cargo de la Empresa Mayorista de Alimentos y coordinada por el Grupo Empresarial de Comercio de Camagüey, avanza progresivamente por todos los municipios de la provincia.

Al cierre del reporte, la entrega ya se realizaba en Nuevitas, Minas, Esmeralda, Vertientes y la capital provincial.

En la ciudad de Camagüey, la distribución cubre la Zona No.1 del reparto Victoria de Girón (Lenin), la Zona 2 en Puerto Príncipe y la Zona 12 en La Belén.

En total, se distribuirán alrededor de 1,600 toneladas de arroz que llegaron recientemente desde China, y la entrega continuará en los demás territorios conforme se reciba el producto.

El arroz forma parte de un paquete de asistencia de emergencia aprobado por el presidente chino Xi Jinping en enero de 2026, que incluye 60,000 toneladas de arroz y 80 millones de dólares en asistencia financiera para Cuba.

Los primeros cargamentos comenzaron a llegar en marzo: 15,600 toneladas arribaron al puerto de La Habana el 26 de ese mes a bordo del buque Loyalty Hong, y otras 15,000 toneladas zarparon desde Shanghái el 27 de marzo.

En Mayabeque, una distribución similar repartió cuatro libras de arroz chino por persona a partir del 4 de abril.

La directora de la Empresa Mayorista de Alimentos de Camagüey, Odalys Rodríguez Haty, informó también sobre el estado de otros productos de la canasta normada.

Sobre el azúcar, señaló que se completó la entrega en siete territorios y que aún está pendiente en Guáimaro, Sibanicú, Santa Cruz del Sur, Vertientes, y el completamiento en la ciudad cabecera y Jimaguayú.

La comercialización del azúcar es de una libra per cápita por consumidor correspondiente al mes en curso, con entregas parciales en Nuevitas y Vertientes, y completadas en Florida y Céspedes.

Rodríguez Haty detalló además que se encuentra en proceso de recepción del Puerto de Santiago de Cuba una asignación para garantizar inicialmente 30 onzas por consumidor, además de la entrega de 10 onzas provenientes de Cienfuegos por cabotaje para un total de 40 onzas a entregar en el mes de abril.

La distribución de arroz gratuito llega en medio de una grave crisis alimentaria que ha llevado al régimen a anunciar cambios estructurales en la canasta familiar subsidiada: a partir de abril de 2026, el subsidio dejará de ser universal y se focalizará en personas consideradas vulnerables.

Cuba acumula una contracción económica del 15% en los últimos cinco años, con escasez crónica de alimentos, apagones masivos y desabastecimiento generalizado, consecuencia directa de 67 años de dictadura comunista.

La opacidad en el manejo de los donativos también genera desconfianza: la ONG Food Monitor Program denunció el pasado lunes que donativos humanitarios enviados por México terminaron a la venta en tiendas estatales en moneda libremente convertible, acusación que el gobierno cubano negó.