Díaz-Canel se reúne con científicos cubanos para "descubrir el agua tibia": Los 10 puntos del debate

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Miguel Díaz-Canel se reunió este martes con expertos y científicos cubanos para debatir proyectos de energías renovables vinculados a la transición energética, en un encuentro que el régimen presentó como un avance, pero que en la práctica repasa iniciativas conocidas desde hace años mientras la isla sufre apagones de hasta 25 horas diarias.

Estos fueron los 10 puntos principales del encuentro:

Impulso a las energías renovables. El eje central fue aprovechar recursos y tecnologías disponibles para la generación de energía a partir de fuentes renovables, con iniciativas que el régimen califica de soluciones "en el corto plazo". Papel de las universidades en la transición energética. El Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética (GNUFRE), creado en 2019 con siete universidades, hoy se extiende a todas las instituciones de Educación Superior del país, pero la mayoría de ellas no está ni siquiera abiertas a los estudiantes por la crisis de combustible. Proyectos de biogás con residuos ganaderos e industriales. Se presentaron propuestas para concluir y poner en explotación proyectos de biogás reproducibles en todo el país a partir de residuales porcinos, ganaderos e industriales. Aseguran que Cuba posee un potencial estimado superior a 491 millones de metros cúbicos anuales de biogás. Desarrollo del biometano para transporte (Proyecto Martí). El doctor Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, coordinador del GNUFRE y profesor de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, presentó el Proyecto Martí, descrito como la primera experiencia cubana de producción de biometano para transporte, basada en biodigestores de laguna tapada. Uso de biomasa forestal (astillas y pellets). Se debatió una propuesta para desarrollar la cadena de valor de biocombustibles sólidos con prioridad en hornos, cocción de alimentos, producción de materiales de construcción y generación de vapor, con base en el Atlas de Bioenergía nacional. Aplicaciones domésticas del biogás. Entre los proyectos presentados figuran el de biogás de Managuaco —una red para uso doméstico a partir de residuales ganaderos con un biodigestor cubano— y el proyecto demostrativo La Pastora, un biodigestor híbrido con membrana de caucho. Transformación de la industria azucarera en fuente energética. El proyecto que generó mayor atención fue el de Caña de Azúcar. Rubio argumentó que "una industria azucarera diferente puede ser la generación de electricidad base, flexible y sostenible de la transición energética a partir de los excedentes de electricidad". Esto ocurre cuando la zafra 2024-2025 produjo menos de 150,000 toneladas, el nivel más bajo desde antes de 1899. Creación de incentivos y normativas. El régimen asegura que trabaja en la definición de una norma que disponga de incentivos para estimular la participación de los actores de la cadena de valor de los biocombustibles sólidos, en línea con las exenciones tributarias aprobadas en febrero de 2026 para inversiones en renovables. Expansión del GNUFRE a nivel nacional. El grupo, que surgió como respuesta a la Política de Fuentes Renovables aprobada en 2014, participa además en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Transición Energética, aún en proceso de consulta. Enfoque en soluciones a corto plazo. El encuentro priorizó iniciativas con capacidad inmediata de resultados, como la producción de calor, en un contexto donde el déficit de generación eléctrica alcanzó los 1,900 MW en marzo de 2026.

El encuentro se produce mientras Cuba atraviesa la peor crisis eléctrica de su historia reciente, con múltiples colapsos totales del sistema en lo que va de 2026 y una disponibilidad de generación de apenas 1,145 MW frente a una demanda de 3,000 MW en picos nocturnos.

Un informe del Proyecto de Seguridad para la Transición estima que se necesitarían 8,000 millones de dólares en energías renovables para cubrir el 93.4% de la demanda eléctrica cubana, una cifra que el régimen, en bancarrota, está lejos de poder movilizar.

En esencia, el encuentro volvió a poner sobre la mesa ideas que el régimen lleva más de dos décadas anunciando sin resultados concretos: impulso a las renovables, aprovechamiento del biogás, modernización de la industria azucarera y papel de las universidades.

La reiteración de diagnósticos y propuestas ya conocidas, en medio de una crisis eléctrica sin precedentes, evidencia la falta de ejecución real y de inversión efectiva.

Por eso, más que un avance, la reunión dejó la sensación de que el gobierno sigue “descubriendo el agua tibia”, repitiendo soluciones teóricas mientras millones de cubanos continúan enfrentando apagones prolongados y un sistema energético al borde del colapso.