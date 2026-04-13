"Débil y equivocado": Trump lanza duro ataque contra el Papa León

El presidente Donald Trump publicó este domingo un extenso y agresivo mensaje en su red social Truth Social contra el Papa León XIV, calificándolo de "débil en crimen" y "terrible en política exterior" en medio de una escalada de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano.

El ataque llega tras semanas de fricciones entre ambos, que se intensificaron cuando el Papa calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de destruir Irán si no reabrían el Estrecho de Ormuz, según Rome Reports, y también tras la reunión privada que el pontífice sostuvo el 9 de abril con David Axelrod, estratega demócrata y exasesor de Barack Obama.

Trump arremetió directamente contra esa reunión, llamando a Axelrod "un perdedor de la izquierda" y acusándolo de haber querido que feligreses y clérigos fueran arrestados durante la pandemia.

"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear", escribió Trump, añadiendo que tampoco quiere "un Papa que piense que fue terrible que América atacara Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a Estados Unidos".

En uno de los pasajes más contundentes del mensaje, Trump cuestionó la propia legitimidad del pontificado de León XIV: "León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa impactante. No estaba en ninguna lista para ser Papa, y solo fue puesto allí por la Iglesia porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump".

Llegó incluso a afirmar: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".

En contraste, Trump elogió al hermano del Papa, Louis Prevost, describiéndolo como alguien que es "todo MAGA": "Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis lo entiende, ¡y León no!"

Según Latinus, Louis Prevost ha generado controversia desde mayo de 2025 por su afinidad pública con Trump y el movimiento MAGA, llegando a declarar a la agencia EFE: "No puedes venir aquí y aprovecharte. Si quieres venir, adelante, pero ven legalmente. No vengas y seas una sanguijuela".

Trump también rechazó las críticas del Papa a su gestión, argumentando que hace exactamente lo que fue elegido para hacer "en un deslizamiento de tierra", y acusó al pontífice de hacerle daño a la Iglesia Católica al comportarse como un político.

El Papa León XIV es Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955 y elegido el 8 de mayo de 2025 como el primer pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia Católica.

Desde su elección, la relación con la administración Trump ha sido tensa: el Papa condenó el ataque de EE.UU. a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, expresó preocupación por la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en enero de 2026, y pidió diálogo sobre Cuba en febrero de ese mismo año.

El 11 de abril, dos días antes del ataque de Trump, León XIV había convocado una vigilia de oración por la paz en la Plaza San Pedro.

Trump cerró su mensaje con una advertencia directa al pontífice: "León debería ponerse las pilas como Papa, usar el sentido común, dejar de servir a la izquierda radical y enfocarse en ser un gran Papa, no un político. Le está haciendo daño a él y, más importante, ¡le está haciendo daño a la Iglesia Católica!"