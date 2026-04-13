"Débil y equivocado": Trump lanza duro ataque contra el Papa León

El presidente Donald Trump publicó este domingo un extenso y agresivo mensaje en su red social Truth Social contra el Papa León XIV, calificándolo de "débil en crimen" y "terrible en política exterior" en medio de una escalada de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano.
El ataque llega tras semanas de fricciones entre ambos, que se intensificaron cuando el Papa calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de destruir Irán si no reabrían el Estrecho de Ormuz, según Rome Reports, y también tras la reunión privada que el pontífice sostuvo el 9 de abril con David Axelrod, estratega demócrata y exasesor de Barack Obama.
Trump arremetió directamente contra esa reunión, llamando a Axelrod "un perdedor de la izquierda" y acusándolo de haber querido que feligreses y clérigos fueran arrestados durante la pandemia.
"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear", escribió Trump, añadiendo que tampoco quiere "un Papa que piense que fue terrible que América atacara Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a Estados Unidos".
En uno de los pasajes más contundentes del mensaje, Trump cuestionó la propia legitimidad del pontificado de León XIV: "León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa impactante. No estaba en ninguna lista para ser Papa, y solo fue puesto allí por la Iglesia porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump".
Llegó incluso a afirmar: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".
En contraste, Trump elogió al hermano del Papa, Louis Prevost, describiéndolo como alguien que es "todo MAGA": "Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis lo entiende, ¡y León no!"
Según Latinus, Louis Prevost ha generado controversia desde mayo de 2025 por su afinidad pública con Trump y el movimiento MAGA, llegando a declarar a la agencia EFE: "No puedes venir aquí y aprovecharte. Si quieres venir, adelante, pero ven legalmente. No vengas y seas una sanguijuela".
Trump también rechazó las críticas del Papa a su gestión, argumentando que hace exactamente lo que fue elegido para hacer "en un deslizamiento de tierra", y acusó al pontífice de hacerle daño a la Iglesia Católica al comportarse como un político.
El Papa León XIV es Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955 y elegido el 8 de mayo de 2025 como el primer pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia Católica.
Desde su elección, la relación con la administración Trump ha sido tensa: el Papa condenó el ataque de EE.UU. a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, expresó preocupación por la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en enero de 2026, y pidió diálogo sobre Cuba en febrero de ese mismo año.
El 11 de abril, dos días antes del ataque de Trump, León XIV había convocado una vigilia de oración por la paz en la Plaza San Pedro.
Trump cerró su mensaje con una advertencia directa al pontífice: "León debería ponerse las pilas como Papa, usar el sentido común, dejar de servir a la izquierda radical y enfocarse en ser un gran Papa, no un político. Le está haciendo daño a él y, más importante, ¡le está haciendo daño a la Iglesia Católica!"
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Trump y el Papa León XIV
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Donald Trump ha criticado al Papa León XIV?
Donald Trump ha criticado al Papa León XIV por considerarlo "débil en crimen" y "terrible en política exterior". Esta crítica surge en medio de tensiones crecientes entre la Casa Blanca y el Vaticano, especialmente después de que el Papa calificara de inaceptable la amenaza de Trump hacia Irán. Además, la reunión del Papa con David Axelrod, un conocido estratega demócrata, también provocó la desaprobación de Trump.
¿Cuál es el origen de las tensiones entre Estados Unidos y el Vaticano?
Las tensiones entre Estados Unidos y el Vaticano se han intensificado principalmente por diferencias en política exterior y la gestión de conflictos internacionales. El Papa León XIV ha expresado su oposición a las amenazas de Trump hacia Irán y Venezuela, abogando por el diálogo y la paz en lugar de acciones militares. Estas posturas han generado fricciones con la administración de Trump, que ha adoptado una política más agresiva.
¿Cómo ha reaccionado el Papa León XIV a las críticas de Trump?
El Papa León XIV ha mantenido su postura en favor del diálogo y la paz, a pesar de las críticas de Trump. En sus declaraciones, ha insistido en la necesidad de evitar acciones que puedan aumentar el sufrimiento de los pueblos afectados por conflictos, como en el caso de Irán y Venezuela. Además, ha convocado a vigilias de oración por la paz, buscando unir a los fieles en torno a estos esfuerzos diplomáticos.
¿Cuál ha sido la posición del Papa respecto a la situación en Cuba?
El Papa León XIV ha expresado su preocupación por el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, instando al diálogo para evitar la violencia. Ha llamado a un diálogo sincero y eficaz para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano, en un momento en que la isla enfrenta una profunda crisis económica y social. Su posición ha sido criticada por algunos sectores que consideran que no reconoce adecuadamente la represión del régimen cubano.
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