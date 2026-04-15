Cuba a oscuras, pero un informe revela cómo podría liberarse del apagón con una inversión millonaria

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En medio de apagones interminables y una crisis energética que ha llevado al límite la vida cotidiana en la isla, un nuevo informe internacional plantea una pregunta inevitable: ¿podría Cuba salir del colapso eléctrico apostando por energías renovables?

Un estudio publicado por el Proyecto de Seguridad para la Transición (TSP), un grupo de expertos vinculado al centro británico Common Wealth, concluye que el país podría cubrir hasta el 93,4% de su demanda eléctrica con una inversión de unos 8,000 millones de dólares. La cifra, según el análisis, sería suficiente para reducir de forma decisiva la dependencia de los combustibles fósiles importados, principal causa de los apagones que hoy golpean a millones de cubanos.

El informe, elaborado por el investigador Kevin Cashman y citado por The Guardian, llega en un momento crítico. Desde inicios de año, la isla ha enfrentado una drástica reducción en el suministro de petróleo tras medidas adoptadas por Washington que encarecieron o limitaron las exportaciones hacia Cuba. El resultado ha sido un escenario de emergencia sostenida.

Durante marzo, la red eléctrica nacional colapsó en tres ocasiones. En amplias zonas del país, los cortes de luz se extendieron hasta 25 horas diarias, afectando a más del 60% del territorio. Hospitales funcionando al límite, transporte paralizado, industrias detenidas y hogares sumidos en la oscuridad: para los cerca de 10 millones de cubanos, la crisis dejó de ser una cifra para convertirse en una experiencia diaria de desgaste.

En ese contexto, el informe plantea varios escenarios de transformación energética. El más ambicioso —una red completamente basada en fuentes renovables— requeriría una inversión de 19,200 millones de dólares. Sin embargo, los expertos consideran que con menos de la mitad de esa cifra, unos 8,000 millones, ya sería posible eliminar prácticamente la dependencia del petróleo importado.

Incluso un plan más modesto, de 5,000 millones de dólares, permitiría reducir esa dependencia a apenas una quinta parte de la generación eléctrica actual, lo que supondría un cambio significativo en la estabilidad del sistema.

El modelo propuesto apuesta principalmente por la energía solar, que podría generar cerca de tres cuartas partes de la electricidad del país. La energía eólica cubriría aproximadamente una quinta parte, mientras que el resto provendría de fuentes como la hidroeléctrica y la bioenergía.

Cuba ya ha dado algunos pasos en esa dirección. Las autoridades han anunciado planes para instalar más de 1,000 megavatios de energía solar con apoyo chino, e incluso han reportado jornadas récord de generación en este sector. Sin embargo, esos avances todavía están lejos de compensar la fragilidad estructural del sistema eléctrico.

Más allá del suministro, el impacto económico también sería notable. Según el informe, el costo de la electricidad podría reducirse casi a la mitad: de los actuales 14,3 centavos por kilovatio-hora a unos 6,5 centavos con una inversión de 8,000 millones, lo que aliviaría la presión sobre una economía ya asfixiada.

Aun así, el mayor desafío sigue siendo el financiamiento. Los autores del estudio plantean que este tipo de inversión debería entenderse como parte de la financiación climática internacional, una forma de apoyar a países vulnerables en su transición energética.

Mientras tanto, en Cuba, la realidad es otra: familias que pasan noches enteras sin electricidad, alimentos que se echan a perder, hospitales que dependen de generadores y una sensación creciente de agotamiento.

El informe abre una ventana de posibilidad, pero también deja al descubierto la distancia entre lo que podría ser y lo que hoy viven millones de cubanos a oscuras.