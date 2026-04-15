"No sé si comérmelos o devolverlos para que los terminen de elaborar": Cubana muestra el pan que compró a 30 pesos

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Una imagen sencilla volvió a poner en evidencia una de las carencias más cotidianas y frustrantes para los cubanos: el pan.

Una usuaria identificada en Facebook como China GC compartió una foto en la que sostiene cuatro pequeños panecillos redondos, visiblemente diminutos, acompañados de un comentario cargado de ironía que rápidamente conectó con miles de personas dentro y fuera de la isla.

“No sé si comérmelos o devolverlos para que los terminen de elaborar, que les faltó peso y crecimiento. En términos médicos, ‘están bajo peso’”, escribió, en una mezcla de humor y molestia que refleja el sentir generalizado.

Detrás de la broma, sin embargo, hay una queja concreta: el precio y la calidad. Según explicó, pagó entre 25 y 30 pesos cubanos por cada uno. “Uno se ríe, pero da roña pagarlos a ese precio y que no tengan calidad. Pero como igual hay que comprarlos… lo de la calidad será tarea pendiente eternamente”, añadió.

Su publicación no es un hecho aislado. En los últimos meses, las redes sociales se han llenado de denuncias similares. A finales de marzo, un video viral mostraba a una joven que aseguraba llevar tres semanas sin recibir el pan de la bodega. En Guisa, provincia Granma, vecinos compartieron imágenes de panes casi simbólicos, acusando incluso a panaderos de irregularidades.

La indignación tiene sustento en la realidad económica. Los precios mencionados por la usuaria coinciden con tarifas oficiales del mercado liberado: en Guantánamo, el pan de 40 gramos fue fijado en 25 pesos desde mayo de 2025; en Artemisa, uno de 50 gramos alcanza los 30 pesos. Pero en otras zonas, la situación es aún más crítica. En Santiago de Cuba, la escasez de harina elevó el precio hasta 50 pesos por unidad, mientras que en La Habana una bolsa de ocho panes ha llegado a venderse en 500 pesos en el mercado informal.

El problema no es solo el costo, sino la disponibilidad y la calidad. La crisis del pan en Cuba responde a factores estructurales que se han agravado con el tiempo: falta de harina de trigo importada, apagones constantes que paralizan las panaderías, escasez de combustible y una inflación que encarece cada ingrediente.

El pan normado, uno de los pocos alimentos garantizados por la canasta básica, también ha sufrido recortes. En varias provincias su gramaje se redujo de 80 a 60 gramos, y en lugares como Villa Clara se ha limitado exclusivamente a menores de 13 años y adultos mayores de 65.

La precariedad ha obligado a retroceder décadas en los métodos de producción. En provincias como Holguín, La Habana y Cienfuegos se ha vuelto a hornear con leña ante la falta de electricidad y diésel. En zonas rurales de Guantánamo, la harina se transporta en mulos. En Villa Clara, los hornos de carbón y cuje se han convertido en alternativa habitual.

Incluso el propio gobierno ha reconocido la gravedad de la situación, admitiendo un “bloqueo total de combustibles” que ha obligado a improvisar soluciones para mantener la producción.

En febrero de 2025, Santiago de Cuba llegó a quedarse sin harina para garantizar el pan normado. Un mes después, la llegada de un buque con 24,000 toneladas solo permitió cubrir la demanda durante unas pocas semanas.

En medio de este panorama, el humor sigue siendo una válvula de escape para los cubanos. Pero, como deja claro la publicación de China GC, la risa convive con el cansancio.

Porque más allá del chiste, la realidad es que conseguir un pan —aunque sea pequeño, caro y de mala calidad— se ha convertido en otra batalla diaria. Y la sensación de fondo es que nada de esto parece tener solución a corto plazo.