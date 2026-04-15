Abel Prieto recurre a Fidel Castro y le llueven críticas

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Abel Prieto, exministro de Cultura de Cuba y actual presidente de la Casa de las Américas, publicó este miércoles en su perfil de Facebook una cita de Fidel Castro bajo el hashtag oficial #100AñosConFidel, y la respuesta de los cubanos en los comentarios lo dejó en evidencia.

La frase elegida por Prieto pertenece a un discurso de Castro pronunciado el 14 de mayo de 2004, conocido como la Proclama de un adversario al gobierno de Estados Unidos, pronunciado durante una marcha multitudinaria a lo largo del Malecón habanero frente a la Oficina de Intereses de EE.UU. en La Habana.

Publicación de Facebook/Abel Prieto

La cita publicada reza: "Este pueblo puede ser exterminado —bien vale la pena que lo sepa—, barrido de la faz de la Tierra, pero no sojuzgado ni sometido de nuevo a la condición humillante de neocolonia de los EEUU".

La publicación, acompañada de una fotografía de Castro en uniforme militar verde olivo con el dedo índice levantado frente a un micrófono, no tardó en recibir una avalancha de comentarios que desmontaron la retórica oficial.

El primero en señalar la contradicción fue contundente: "Más humillante es morir de hambre y vivir del trabajo del familiar en EEUU (precisamente)", escribió un usuario, apuntando directamente a la dependencia de millones de cubanos de las remesas enviadas desde el país que el régimen lleva décadas presentando como el gran enemigo.

Otro comentario fue aún más directo sobre el legado de Castro: "Nada de lo que ha presagiado el cagandante en jefe se ha cumplido. Cuba nunca ha sido libre ni soberana, siempre ha dependido de alguna potencia. Y nunca lo será".

Un tercer usuario resumió el sentir de muchos cubanos con una frase que invierte por completo el argumento de Prieto: "Es mejor ser colonia yanqui que vivir bajo la opresión de una dictadura controlada por una familia".

Entre los comentarios también aparecieron demandas concretas: elecciones libres y democráticas, libertad para todos los presos políticos, libre mercado y multipartidismo.

La publicación de este miércoles no es un hecho aislado. En enero de 2026, Prieto ya había generado rechazo al acusar a la contrarrevolución de estar eufórica con la orden ejecutiva de Trump, cerrando su mensaje con un "¡Venceremos!". El pasado martes, un día antes de esta publicación, volvió a ser criticado por evocar la muerte de John Lennon junto al trovador Amaury Pérez, en lo que muchos señalaron como hipocresía de un régimen que prohibió la música de los Beatles como "diversionismo ideológico".

En febrero de 2026, la cubana Julia Elena Jareno Varcarcel le respondió públicamente con palabras que sintetizan la desconexión entre Prieto y la realidad de la Isla: "Cuba hoy funciona para quienes, como usted, disfrutan privilegios: viajes, cargos, acceso, protección. Para el resto hay apagones, hospitales colapsados y salarios simbólicos".

La campaña #100AñosConFidel fue lanzada oficialmente el 13 de agosto de 2025 por el gobierno cubano para conmemorar el centenario del natalicio del líder revolucionario, con actividades que se extienden hasta el 4 de diciembre de 2026, mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis humanitarias en décadas.