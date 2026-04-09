Tribunal Supremo ratifica condena contra artista independiente cubano Nando OBDC

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El Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó ayer el recurso de casación interpuesto a favor del artista y preso político Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, y ratificó de manera firme su condena de cinco años de prisión por el cargo de propaganda contra el orden constitucional, según reportó el medio Martí Noticias.

La decisión fue notificada a la familia el martes en La Habana, cerrando definitivamente la vía judicial para el artista de 35 años, quien no tenía antecedentes penales al momento de su detención.

Los jueces Ileana Julia Gómez Guerra, Paula Joaquina Rodríguez Sánchez (ponente), Joselín Sánchez Hidalgo, Maida Regalado Rodríguez y Ariel Fidel Castro López declararon la sentencia como firme y no autorizaron la interposición de ningún otro recurso.

La condena original fue emitida en diciembre de 2025 por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

El caso se vincula a la colocación de carteles sobre derechos humanos en Guanabacoa, La Habana, en agosto de 2024. La fiscalía acusó a Almenares de actuar bajo instrucciones de la organización Cuba Primero, con sede en el exterior, a cambio de un pago de 200 dólares.

El fallo se sustentó en peritajes caligráficos, testimonios de la Seguridad del Estado y el contenido del teléfono celular del artista. Los magistrados afirmaron que "el propósito de los carteles era provocar desórdenes sociales y estimular acciones contra el orden social".

Además, los jueces mencionaron la participación de Almenares en proyectos artísticos críticos del régimen y sus declaraciones a medios como Martí Noticias y Diario de Cuba como parte de los argumentos para condenarlo, lo que evidencia la criminalización directa de la libertad de expresión. Además de la prisión, la sanción incluye el decomiso de sus bienes y la prohibición de salir del país.

Almenares fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 en su vivienda del municipio de La Lisa, La Habana, sin citación previa ni orden judicial.

Actualmente cumple condena en la prisión Cuba-Panamá, en Güines, Mayabeque, un centro destinado a pacientes con VIH/Sida, pese a que su familia asegura que no padece dicha enfermedad.

Su madre, Eva Rivera, ha denunciado reiteradamente irregularidades en el proceso, incluyendo errores en datos personales del fallo y la falta de verificación de la ubicación de su hijo el día de los hechos.

El caso de Almenares se enmarca en un contexto de represión cultural creciente: según datos de 17 artistas permanecían encarcelados en Cuba al cierre de 2025, y organizaciones de derechos humanos contabilizaban 1,214 presos políticos en la isla a finales de febrero de 2026.

"Yo me imaginaba que eso iba a suceder. Nunca esperé nada bueno de ellos. Para los presos políticos aquí en Cuba nunca hay una buena respuesta", dijo a Martí Noticias la madre del artista.