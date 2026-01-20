Condenan a cinco años de prisión al artista independiente cubano Nando Obdc

Vídeos relacionados:

El artista independiente cubano Fernando Almenares Rivera, conocido artísticamente como Nando Obdc, fue condenado a cinco años de prisión por el presunto delito de “propaganda contra el orden constitucional”, en un proceso que organizaciones independientes califican de político, arbitrario y carente de garantías legales.

La sentencia fue denunciada públicamente por la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que aseguró que el juicio celebrado el 26 de noviembre de 2025 fue una “farsa” y que el fallo confirma el uso del sistema judicial como herramienta de castigo contra la libertad de expresión y el arte crítico.

Según el propio documento judicial, la sanción se sustenta en que el artista “pintó frases con contenido contrarrevolucionario” en agosto de 2024 y las colocó en un tramo de la Carretera Monumental, en La Habana, una acción de carácter simbólico que el tribunal convirtió en delito penal.

La sentencia va más allá y criminaliza abiertamente la disidencia al afirmar que Almenares “se reúne con personas desafectas al proceso revolucionario”, pese a reconocer explícitamente que no posee antecedentes penales, una formulación que evidencia el carácter ideológico de la condena.

Ante este fallo, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana exigió que los magistrados que firmaron la sentencia —Kenia Reyes Lara (ponente), Jesús Pérez Benavides, Patricia González Vera, Gil Amado Payne Hernández y Simón Mario Reyes Balmaceda— sean incluidos en los listados de represores por su participación en actos de persecución política.

Nando Obdc, de 35 años, fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 en su vivienda del municipio de La Lisa, sin citación previa ni orden judicial.

A finales de julio de 2025, el artista se declaró en huelga de hambre mientras permanecía incomunicado en una prisión de Güines, Mayabeque, como forma de protesta por su encarcelamiento prolongado sin juicio justo. En agosto, la Mesa de Diálogo denunció que seguía preso sin pruebas claras ni relación directa con los hechos que se le imputaban.

El caso de Nando Obdc se suma a una larga lista de artistas, activistas y ciudadanos cubanos encarcelados por ejercer su derecho a expresarse, en un contexto de creciente criminalización del pensamiento crítico en la Isla.

Organizaciones independientes reiteraron su exigencia de libertad inmediata para el artista y advirtieron que el arte no es delito, incluso —y especialmente— bajo un régimen que castiga la creatividad cuando cuestiona el poder.