Condenan a cinco años de prisión al artista independiente cubano Nando Obdc

El artista independiente cubano Fernando Almenares Rivera, conocido artísticamente como Nando Obdc, fue condenado a cinco años de prisión por el presunto delito de “propaganda contra el orden constitucional”, en un proceso que organizaciones independientes califican de político, arbitrario y carente de garantías legales.
La sentencia fue denunciada públicamente por la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que aseguró que el juicio celebrado el 26 de noviembre de 2025 fue una “farsa” y que el fallo confirma el uso del sistema judicial como herramienta de castigo contra la libertad de expresión y el arte crítico.
Según el propio documento judicial, la sanción se sustenta en que el artista “pintó frases con contenido contrarrevolucionario” en agosto de 2024 y las colocó en un tramo de la Carretera Monumental, en La Habana, una acción de carácter simbólico que el tribunal convirtió en delito penal.
La sentencia va más allá y criminaliza abiertamente la disidencia al afirmar que Almenares “se reúne con personas desafectas al proceso revolucionario”, pese a reconocer explícitamente que no posee antecedentes penales, una formulación que evidencia el carácter ideológico de la condena.
Ante este fallo, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana exigió que los magistrados que firmaron la sentencia —Kenia Reyes Lara (ponente), Jesús Pérez Benavides, Patricia González Vera, Gil Amado Payne Hernández y Simón Mario Reyes Balmaceda— sean incluidos en los listados de represores por su participación en actos de persecución política.
Nando Obdc, de 35 años, fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 en su vivienda del municipio de La Lisa, sin citación previa ni orden judicial.
A finales de julio de 2025, el artista se declaró en huelga de hambre mientras permanecía incomunicado en una prisión de Güines, Mayabeque, como forma de protesta por su encarcelamiento prolongado sin juicio justo. En agosto, la Mesa de Diálogo denunció que seguía preso sin pruebas claras ni relación directa con los hechos que se le imputaban.
El caso de Nando Obdc se suma a una larga lista de artistas, activistas y ciudadanos cubanos encarcelados por ejercer su derecho a expresarse, en un contexto de creciente criminalización del pensamiento crítico en la Isla.
Organizaciones independientes reiteraron su exigencia de libertad inmediata para el artista y advirtieron que el arte no es delito, incluso —y especialmente— bajo un régimen que castiga la creatividad cuando cuestiona el poder.
Preguntas frecuentes sobre el caso del artista cubano Nando Obdc
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fue condenado Nando Obdc a cinco años de prisión?
Nando Obdc fue condenado por el presunto delito de “propaganda contra el orden constitucional”, tras pintar frases con contenido contrarrevolucionario en La Habana. La sentencia ha sido criticada por organizaciones independientes, que la consideran un acto político y arbitrario contra la libertad de expresión.
¿Qué irregularidades se presentaron durante el juicio de Nando Obdc?
El juicio contra Nando Obdc fue calificado por la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana como una “farsa”. Se denunciaron la falta de pruebas mostradas y la ausencia de garantías legales, además de que se ignoraron las pruebas solicitadas por la defensa que podrían demostrar la inocencia del artista.
¿Cuál es la postura de las organizaciones independientes sobre la condena de Nando Obdc?
Las organizaciones independientes exigen la liberación inmediata de Nando Obdc y afirman que el arte no es un delito, incluso bajo un régimen que persigue el pensamiento crítico. Consideran su caso como parte de una estrategia para silenciar voces disidentes en Cuba.
¿Cómo fue la detención de Nando Obdc y qué sufrió durante su encarcelamiento?
Nando Obdc fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 sin citación previa ni orden judicial. Durante su encarcelamiento, permaneció incomunicado y se declaró en huelga de hambre para protestar por la falta de un juicio justo. También fue trasladado a una prisión para pacientes con VIH, a pesar de no ser seropositivo.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.