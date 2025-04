¡Se despejan las dudas! Tekashi 6ix9ine rompió el silencio y confirmó lo que muchos ya sospechaban: su relación con la cantante cubana Hallel Génesis terminó hace varias semanas. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el rapero aclaró que ya no están juntos y aprovechó para zanjar rumores: “Pa la gente que dicen que ella soporta yo saliendo con mujeres, no es así”. Según Tekashi, Hallel no tiene nada que ver con su estilo de vida actual.

La declaración no llega sola. Horas antes, se habían viralizado unos videos donde Tekashi aparece en plena fiesta en Miami, específicamente en el restaurante Lo D’ Alex, del reguetonero Alexander Delgado. En las imágenes, el artista se muestra muy cercano a una mujer rubia con la que termina dándose un beso apasionado. Nada de piquitos: fue un beso en toda regla. Y claro, muchos se preguntaron: ¿qué pasó con Hallel?

Lo más leído hoy:

Ella no se quedó callada. En un live, Hallel Génesis confirmó que la relación había terminado semanas atrás y, lejos de generar polémica, se mostró agradecida. “Nunca voy a hablar mal de él”, aseguró. También dijo sentirse respetada durante su relación y recalcó que hoy mantienen una buena amistad. Sin dramas, sin indirectas… al menos de su parte en ese momento.

Eso sí, la cantante ha canalizado sus emociones en su nueva canción, "Lo Mejor Que Tuviste", un tema cargado de frases que muchos han interpretado como mensajes directos para su ex. Mientras Tekashi se deja ver de fiesta, ella lanza música en modo reina.

Captura de Instagram / Tekashi 6ix9ine

Como era de esperarse, las redes no han parado y parece que el drama no ha hecho más que encenderse. Y aunque ambos han mantenido un tono respetuoso públicamente, hay una foto de Hallel con otro joven que se ha vuelto viral en las últimas horas...

Por ahora, Tekashi disfruta su soltería a su manera: fiestas, cámaras y besos virales. Hallel, por su parte, sigue enfocada en su carrera musical, que va en ascenso, y ya ha adelantado que tiene nueva música preparada. ¿Vendrá con nuevas indirectas?

Preguntas frecuentes sobre la ruptura de Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine