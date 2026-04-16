Cubanos se unen para ayudar a paciente con VIH que regresó del hospital y encontró su casa vacía

Un cubano que padece VIH y estuvo hospitalizado durante veinte días regresó a su casa para encontrar que su pareja había vendido todas sus pertenencias, dejándolo sin absolutamente nada. La historia de Julito, difundida en Facebook por el creador de contenido Yosdiel Gattorno, desató una ola de solidaridad entre vecinos del barrio y cubanos en el exterior.

Gattorno, conocido por publicar videos cómicos en redes sociales, decidió usar su plataforma para algo diferente: visibilizar la situación de su vecino y convocar a la comunidad a ayudarlo.

"Julito padece VIH. Ustedes saben que al padecer de VIH las defensas tienden a bajar. Hace poco tuvo una recaída en la que estuvo 20 días en el hospital", explicó Gattorno en un primer video.

Durante esa hospitalización, Julito perdió veinte libras de peso. Al volver a su casa, la encontró vacía.

"Cuando estuvo ingresado al hospital, que él viró para su casa, el marido le vendió todo lo que tenía dentro de la casa. Entonces ahora mismo él no tiene nada", relató Gattorno.

El llamado fue directo y sin rodeos: "Queremos que las personas de aquí de la zona, del barrio, que puedan ayudarlo con lo que sea... un vaso, una cuchara, cualquier cosa que tú tengas que de sobra en tu casa, él no la tiene y le hace falta."

La respuesta de la comunidad fue inmediata. En un segundo video de seguimiento, Gattorno mostró a Julito rodeado de donaciones recibidas de vecinos del barrio.

"Oye, mira para acá para que vean que no es mentira. La gente del barrio, todo el mundo se tiró del gajo, hicimos una donación", dijo Gattorno frente a la cámara.

Un tercer video amplió la convocatoria a cubanos en el exterior, con números de teléfono para enviar dinero a través de un intermediario identificado como Rey B, quien se comprometió a enviar capturas de pantalla de los depósitos recibidos como garantía.

Gattorno también dejó públicos su propio número y el de otra persona para coordinar las donaciones. El hermano de Julito habilitó igualmente un número de contacto.

"Son muchas las personas que me están comentando y me están escribiendo en los mensajes, no puedo contestarles a todos", señaló Gattorno, dando cuenta del alcance que tomó la campaña.

Pacientes cubanos con VIH han denunciado escasez crónica de antirretrovirales desde al menos 2019 en Cuba, con interrupciones en el tratamiento que ponen en riesgo sus vidas. En mayo de 2024, nuevas denuncias describían la situación como muy triste.

Según datos oficiales cubanos de noviembre de 2025, más de 35,373 personas viven con VIH en la isla, con alrededor de 1,708 nuevos diagnósticos anuales.

Ante el colapso del sistema de salud pública, las redes sociales —especialmente Facebook— se han convertido en el principal canal de solidaridad comunitaria en Cuba, con decenas de campañas similares que movilizan a cubanos dentro y fuera del país para suplir lo que el Estado no provee.

"Gracias, caballero. De verdad que lo que han hecho no tiene nombre", cerró Gattorno, agradeciendo a todos los que respondieron al llamado.