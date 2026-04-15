Cubano ayuda a una anciana que pedía dinero en las calles de Bayamo y lanza un reclamo al régimen

Juan Luis Vasallo Palomo, conocido en redes sociales como "El Quijote Bayamés", publicó un video en Facebook en el que documenta su encuentro con una anciana que pedía dinero en las calles de Bayamo, provincia de Granma, cerca de las diez de la noche.
"Señores, ya van como dos o tres ancianos que me topo hoy pidiéndome dinero. Yo vivo también de la caridad de algunos seguidores en las redes, porque mi página no monetiza. Pero bueno, con lo que ustedes me dan, también se puede ayudar al prójimo", dice Vasallo al inicio del video.
El activista bayamés tituló la publicación "Así andan muchos ancianos por la ciudad. ¿Y los trabajadores sociales qué?". Es un reclamo claro al gobierno y su pregunta resume la indignación de muchos cubanos ante la indiferencia del Estado con esta realidad.
Los comentarios al video reflejan que la situación no es aislada. "Triste, pobres personas que están en esa situación, las pensiones no les alcanzan para nada", escribió una seguidora.
Otra usuaria apuntó: "Y no solo pidiendo dinero, comida también, ya he ayudado a varios así". Una tercera persona resumió el sentir general: "Es una triste realidad la de nuestra Cuba. Dios te bendiga Vasallo".
El fenómeno de ancianos mendigando en las calles cubanas es una crisis documentada y creciente.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reporta que el 79% de los mayores de setenta años no puede realizar tres comidas diarias por falta de alimentos o dinero en Cuba.
El sistema de asistencia social cubano agrava el cuadro: de más de 1,774,310 jubilados, solo 67,000 reciben atención del Sistema de Atención a la Familia, con un presupuesto de apenas 14,600 dólares para 2026.
En Bayamo, los casos extremos están documentados: ancianos alimentándose de la basura en la terminal de la ciudad y hospitales colapsados con pacientes de la tercera edad en el suelo por falta de camas.
En febrero de 2026, el régimen autorizó a empresas privadas y cooperativas abrir residencias para ancianos, un reconocimiento implícito del colapso del sistema estatal que durante décadas prometió proteger a los adultos mayores y no lo cumplió.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los ancianos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación de los ancianos en las calles de Cuba?
El fenómeno de ancianos mendigando en las calles cubanas es una crisis documentada y creciente. Muchos ancianos en Cuba se ven obligados a pedir dinero debido a la insuficiencia de sus pensiones para cubrir necesidades básicas como alimentación y medicamentos. A pesar de un aumento parcial de las pensiones, el mínimo sigue siendo insuficiente para una vida digna.
¿Cómo está fallando el sistema de asistencia social en Cuba?
El sistema de asistencia social cubano está colapsado y no logra atender a todos los jubilados que necesitan ayuda. De más de 1.7 millones de jubilados, solo 67,000 reciben atención del Sistema de Atención a la Familia. Además, las pensiones son insuficientes y el sistema enfrenta problemas de corrupción y falta de recursos.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante esta crisis?
El gobierno cubano recientemente permitió la apertura de residencias para ancianos por parte de empresas privadas y cooperativas. Esta medida es un reconocimiento implícito del colapso del sistema estatal de atención. Sin embargo, no se han implementado soluciones que aborden las causas estructurales de la crisis.
¿Qué opinan los ciudadanos sobre la situación de los ancianos en Cuba?
La indignación y la frustración son comunes entre los ciudadanos cubanos. Muchos critican la inacción del gobierno y denuncian que el sistema de asistencia no cumple con sus promesas. Las redes sociales han sido un espacio para expresar el descontento y la tristeza por la situación de los ancianos que viven en condiciones de pobreza extrema.
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