Retiran del mercado en EE.UU. lote de popular ansiolítico: Lo que debes saber

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció este miércoles el retiro voluntario a nivel nacional de un lote específico de Xanax XR, el popular ansiolítico de liberación extendida, por incumplir las normas de calidad requeridas.

El retiro fue iniciado voluntariamente por Viatris Specialty, compañía con sede en West Virginia y fabricante actual del producto.

La decisión afecta exclusivamente al lote número 8177156, correspondiente a tabletas de tres miligramos en frascos de 60 pastillas, con fecha de caducidad del 28 de febrero de 2027.

Según el comunicado oficial, el medicamento fue retirado porque no cumplió con las especificaciones de disolución, lo que significa que las tabletas no se disuelven a la tasa estándar requerida y el producto pudo no haber superado las pruebas de control de calidad.

El lote afectado fue distribuido en todo el territorio de Estados Unidos entre el 27 de agosto de 2024 y el 29 de mayo de 2025.

El proceso formal de retiro comenzó el 8 de abril, aunque Viatris inició el proceso voluntario a finales de marzo.

La FDA clasificó el producto como Clase II, lo que indica que puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, pero no representa un riesgo grave o fatal inmediato.

Hasta la fecha del anuncio, no se han reportado enfermedades ni lesiones asociadas al lote retirado.

El retiro es sumamente específico y no afecta ningún otro lote de Xanax XR ni a los genéricos de Alprazolam, que representan la gran mayoría de las vendidas en el país.

Un portavoz de Viatris fue claro al respecto: "El retiro voluntario de Xanax XR es específico a un lote de una sola potencia del producto de marca, y ningún otro lote de Xanax XR ni sus genéricos se ven afectados".

Tanto Viatris como la FDA coinciden en que los pacientes que consumen el lote afectado no necesitan tomar ninguna acción inmediata.

La FDA advirtió además que "en algunos casos, interrumpir un medicamento puede ser más perjudicial para la salud que continuar tomando el medicamento retirado".