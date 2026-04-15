Trump asegura que la guerra con Irán está "cerca de terminar"

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles en una guerra con Irán está "muy cerca de terminar", aunque advirtió que la presión militar sobre el régimen iraní no ha concluido.

Las declaraciones fueron adelantadas por Fox News y corresponden a una entrevista con Maria Bartiromo en el programa "Mornings with Maria", en la que Trump justificó la Operación Furia Épica como una acción necesaria para impedir que Irán obtuviera un arma nuclear.

"Tuve que desviarme, porque si no lo hacía, ahora mismo tendrían un arma nuclear en Irán", afirmó el mandatario.

Al mismo tiempo, Trump dejó claro que la campaña militar no ha llegado a su fin: "Si me retirara ahora mismo, les llevaría 20 años reconstruir ese país. Y no hemos terminado".

Sobre las perspectivas de un acuerdo, el presidente se mostró cautelosamente optimista: "Creo que quieren hacer un trato muy desesperadamente".

La Operación Furia Épica, ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero de 2026, destruyó las instalaciones nucleares iraníes de Natanz, Isfahán y Fordow, y causó la muerte del líder supremo Alí Jamenei el 1 de marzo.

Según cifras de la administración Trump, la operación eliminó el 90% de los misiles iraníes y el 95% de sus drones, aunque evaluaciones independientes señalan que aproximadamente el 80% de la base nuclear industrial iraní fue impactada, no destruida en su totalidad.

Los depósitos de uranio enriquecido iraní permanecen en gran medida intactos. La Agencia Internacional de Energía Atómica había confirmado en marzo que Irán poseía 5,500 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, suficiente para fabricar nueve bombas nucleares.

Un alto al fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, entró en vigor el 8 de abril con vencimiento el 21 de abril, aunque con violaciones reportadas por ambas partes.

Las negociaciones de paz celebradas en Islamabad entre el 10 y el 12 de abril fracasaron tras 21 horas de conversaciones sin acuerdo. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, exigía el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años al enriquecimiento de uranio.

Irán, representado por Mohammad Bagher Ghalibaf y el canciller Abás Araqchí, solo aceptaba una pausa de cinco años y reclamaba compensaciones de 270,000 millones de dólares.

Tras el fracaso de las negociaciones, Vance fue contundente: "Han elegido no aceptar nuestros términos... mala noticia para Irán".

El 14 de abril, Trump ordenó un bloqueo naval contra puertos iraníes para cortar las exportaciones de petróleo del régimen, medida que China calificó de "peligrosa e irresponsable" y ante la que advirtió contramedidas.

Pese al impasse, la ONU declaró ayer que era "muy probable" la reanudación de las negociaciones, y Trump señaló que una nueva ronda podría celebrarse en los próximos dos días, posiblemente este jueves en Islamabad.