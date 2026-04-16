EE.UU. enviará más de 10,000 soldados adicionales a Oriente Medio mientras el alto el fuego con Irán se acerca a su fin

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El Pentágono enviará más de 10,000 soldados adicionales a Oriente Medio en los próximos días, en un movimiento que eleva la presión militar sobre Irán mientras el presidente Donald Trump asegura que la guerra "está a punto de terminarse".

Según The Washington Post, citando funcionarios estadounidenses, los refuerzos incluyen aproximadamente 6,000 efectivos a bordo del portaaviones USS George H.W. Bush y varios buques de escolta, más 4,200 soldados del Grupo Anfibio Boxer y la 11ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, que se espera lleguen a finales de abril.

Estas fuerzas se sumarán a los aproximadamente 50,000 efectivos que el Pentágono ya tiene desplegados en operaciones contra Irán, elevando el total a más de 60,000 soldados en la región.

El momento del despliegue es crítico: el alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, expira el próximo 22 de abril, fecha que coincidirá con la llegada de los nuevos refuerzos.

Las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán en Islamabad fracasaron el pasado sábado tras más de 21 horas de conversaciones directas.

Washington exigía el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de veinte años al enriquecimiento de uranio, mientras Teherán ofrecía solo cinco años y reclamaba 270,000 millones de dólares en compensaciones.

Tras el colapso de las conversaciones, Trump ordenó un bloqueo naval contra el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, que entró en vigor el lunes 13.

En menos de 48 horas, el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) afirmó haber paralizado por completo el comercio marítimo iraní, con nueve buques rechazados y ninguna filtración.

El almirante retirado James Foggo, decano del Centro de Estrategia Naval de Virginia del Norte, advirtió al Washington Post que la llegada de los refuerzos dará al jefe del CENTCOM, almirante Brad Cooper, "más opciones si las negociaciones fracasan".

Dentro de la administración Trump se discuten escenarios de mayor escalada, incluyendo operaciones terrestres en territorio iraní, misiones especiales para neutralizar materiales nucleares y el control de puntos estratégicos en el Golfo Pérsico.

El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, coordinada entre EE.UU. e Israel, que atacó más de 5,000 objetivos iraníes incluyendo instalaciones nucleares. Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo, por donde circula el 20% del petróleo mundial, lo que disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

Trump afirmó en una entrevista en Fox Business que la guerra podría terminar "muy pronto" y que esperaba que los precios de la gasolina volvieran a niveles previos al conflicto antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2026; pero este nuevo movimiento de tropas hacia Oriente Medio deja dudas sobre el posible fin de la guerra.