Preso indio en Cuba denuncia acoso en cárcel de La Habana

Prisión cubana (Imagen de referencia) Foto © Redes sociales

Vídeos relacionados:

Dalvinder Singh Jagpal, ciudadano indio recluido en la prisión de máxima seguridad más grande de La Habana, el Combinado del Este, desde noviembre de 2002, denunció el pasado sábado que funcionarios del penal han intensificado el acoso en su contra durante más de un mes, con requisas nocturnas, confiscación de pertenencias y destrucción de víveres enviados por su hija desde el extranjero, reportó CubaNet.

Según relató vía telefónica, desde el 21 de febrero hasta el 27 de marzo estuvo aislado en régimen de castigo como "represalia" por sus declaraciones a la prensa independiente.

El 21 de marzo, a las 2:00 de la madrugada, el teniente coronel José Andrés de Valle —jefe del edificio 3— y un guardia apodado "Rombo" irrumpieron en su celda, lo obligaron a desnudarse y hacer cuclillas, y revisaron su ropa y pertenencias.

Al día siguiente, a las 10:00 de la noche, el guardia Manuel Alejandro, conocido como "El Jaba'o", repitió el procedimiento en lo que el recluso describió como prácticas documentadas contra otros reclusos del penal.

En ese mismo registro, el recluso denunció que le fue confiscado el control remoto de un televisor de su propiedad, valorado en 15 dólares, un equipo que —según explicó— los presos extranjeros deben adquirir por su cuenta ante la falta de suministros en el penal.

Jagpal añadió que el 9 de abril, nuevamente en horas de la madrugada, fue objeto de otra requisa en su celda, esta vez por parte de otros oficiales, quienes repitieron el procedimiento de desnudarlo y revisar todas sus pertenencias en lo que describió como un patrón sistemático de hostigamiento.

Entre los objetos que asegura le fueron retirados figuran cabezales de afeitar desechables, un desodorante, productos de limpieza, materiales personales y medicamentos.

Asimismo, denunció que varios alimentos como leche en polvo, azúcar y café fueron abiertos y esparcidos en el suelo por los propios funcionarios, perdiéndose por completo.

El prisionero también señaló que le retiraron el grifo del baño dentro de su celda, lo que provoca inundaciones cada vez que se restablece el suministro de agua.

A lo largo de su reclusión, el ciudadano indio ha denunciado reiteradamente ser víctima de maltratos físicos y psicológicos, así como la falta de asistencia consular y de apoyo de la Embajada de la India para revisar su caso.

Jagpal, quien según fuentes de derechos humanos padecía hipertensión arterial severa sin recibir medicamentos, lleva más de dos décadas recluido en condiciones que organizaciones internacionales han calificado de inhumanas.

Según declaró anteriormente, fue condenado a 10 años de prisión “por convicción”, sin pruebas ni testigos, tras verse vinculado a un caso ocurrido en una vivienda donde se hospedaba junto a otras personas.