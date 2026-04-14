Presa política cubana en grave estado de salud: Denuncian negligencia médica en prisión

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La presa política Ana Ibis Tristá Padilla, de 37 años y natural de Las Tunas, se encuentra en grave estado de salud en prisión, según denuncias familiares recogidas este lunes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Según el testimonio de sus familiares, Tristá Padilla presenta afectaciones renales que le impiden orinar con normalidad y la obligan a depender de medicación constante, además de debilidad extrema, desmayos ante esfuerzos mínimos y signos visibles de deterioro físico.

También padece dolores intensos en huesos y articulaciones, síntomas que el OCDH asocia directamente a la falta de alimentación y a la ausencia de atención médica adecuada en prisión.

El OCDH responsabiliza al régimen cubano por su estado de salud, exige atención médica inmediata y condiciones adecuadas, y reitera la demanda de libertad para Ana Ibis Tristá Padilla y para todos los presos políticos en Cuba.

Tristá Padilla cumple una condena de 14 años de prisión impuesta por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, en septiembre de 2025, por los supuestos delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la Seguridad del Estado.

Los cargos se basan en publicaciones en Facebook y la supuesta convocatoria a una marcha pacífica que nunca llegó a realizarse, sin pruebas materiales de violencia.

Acorde al OCDH, el proceso estuvo marcado por irregularidades: en un primer juicio celebrado el 24 de noviembre de 2024, fue absuelta junto a Jarol Varona Agüero por insuficiencia de pruebas, pero el fiscal Adán Vicente Santos Santos recurrió la absolución.

El Tribunal Supremo anuló esa sentencia el 21 de mayo de 2025 y ordenó un nuevo juicio, que culminó con la condena de 14 años. Organizaciones como Prisoners Defenders califican el proceso de violatorio del principio de cosa juzgada.

El caso de Ana Ibis no puede entenderse sin el de su esposo, Damián de Jesús Hechavarría Labrada, también preso político desde el 21 de abril de 2021, cuando fue detenido en Las Tunas tras protestar contra una multa de 5,000 pesos cubanos que le impusieron por vender plantas ornamentales para sostener a su madre enferma.

Durante aquella protesta, Damián gritó "¡Abajo la dictadura! ¡Patria y Vida!"