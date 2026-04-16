Congresista llama "loco" a Trump por considerar un conflicto en Cuba

Vídeos relacionados:

La congresista demócrata Nydia Velázquez calificó de "una locura" que la administración Trump esté considerando iniciar un conflicto armado en Cuba, y exigió al Congreso que apruebe su resolución para frenar lo que denominó "belicismo" de la Casa Blanca.

La revelación se produjo este miércoles, horas después de que USA Today revelara, citando dos fuentes familiarizadas con las directrices, que el Pentágono intensifica discretamente la planificación de una posible operación militar en la isla.

"El hecho de que esta administración esté considerando iniciar otro conflicto, esta vez en Cuba, es una locura", escribió Velázquez en su cuenta de la red social X.

"El Congreso debe aprobar mi Resolución de Poderes de Guerra sobre Cuba. Los estadounidenses no quieren esto y el Congreso debe detener este belicismo antes de que sea demasiado tarde", añadió la legisladora.

Velázquez introdujo el 24 de marzo la H.J. Res. 153, conocida como la Resolución de Poderes de Guerra sobre Cuba, argumentando que solo el Congreso tiene autoridad constitucional bajo el Artículo I para declarar la guerra, y que la cámara legislativa "no ha declarado la guerra a Cuba ni emitido una autorización específica de uso de fuerza militar contra Cuba".

La iniciativa de Velázquez forma parte de un frente legislativo demócrata más amplio: los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Ruben Gallego presentaron el 12 de marzo la S.J. Res. 124 con objetivos idénticos, mientras que los representantes Gregory W. Meeks y Pramila Jayapal introdujeron el 26 de marzo la ley denominada "Prevenir una Guerra Inconstitucional en Cuba" para prohibir fondos federales para operaciones militares sin aprobación del Congreso.

El boletín Zeteo fue el primero en reportar que funcionarios del Pentágono recibieron una "nueva directiva" de la Casa Blanca para intensificar la planificación de posibles acciones militares contra Cuba, bajo el titular "¿Cuba es la siguiente?"

La revelación se produce en un contexto de escalada sostenida.

El pasado lunes, Trump declaró en la Casa Blanca: "Puede que nos detengamos en Cuba después de que terminemos con esto", en referencia al conflicto con Irán.

En marzo, el mandatario había afirmado que tendría "el honor de tomar Cuba", aunque también llegó a descartar acciones militares directas, manteniendo una retórica deliberadamente ambigua.

Desde enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarando a Cuba "amenaza extraordinaria" e impuso aranceles a países que le suministren petróleo, agravando la ya crítica crisis energética de la isla.

Por su parte, el gobernante Díaz-Canel advirtió el 7 de abril en una entrevista con Newsweek que Cuba respondería con una "guerra de todo el pueblo" ante cualquier agresión, y que "la pérdida de vidas humanas y la destrucción material serían incalculables".

Un portavoz del Pentágono declinó hacer comentarios detallados sobre los planes y remitió las consultas al Comando Sur de Estados Unidos, organismo cuyo jefe, el general Francis Donovan, había testificado ante el Congreso en marzo que no se estaban ensayando ni planificando activamente operaciones de toma de Cuba.