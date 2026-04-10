Comunidades en EE. UU. rechazan plan para convertir almacenes en centros de detención migratoria

Vídeos relacionados:

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., bajo el secretario Markwayne Mullin, está revisando planes para convertir almacenes comerciales en centros de detención masiva para inmigrantes en todo el país, un proyecto que ha desatado una fuerte oposición comunitaria, especialmente en Florida, reportó AP.

El caso más destacado en el estado es el de Orlando, donde agentes federales y contratistas privados inspeccionaron en enero de 2026 un almacén industrial de casi 440,000 pies cuadrados ubicado en el este de la ciudad para convertirlo en instalación de detención migratoria.

El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, y los comisionados de la ciudad se opusieron públicamente al proyecto, pero el Concejo Municipal no tomó ninguna acción formal en su reunión del pasado martes, lo que generó la ira de activistas que acusaron a los funcionarios de "traicionar los ideales de la ciudad" al alegar impotencia ante las autoridades federales.

En barrios como MetroWest y Lake Nona han aparecido carteles con el mensaje "No Lake Nona Concentration Camp" desde el 24 de marzo, reflejo del rechazo ciudadano al plan.

La abogada de la ciudad, Mayanne Downs, explicó en febrero por qué los gobiernos locales tienen poco margen de maniobra: "ICE es inmune a cualquier regulación local que interfiera con su mandato federal".

El plan fue financiado con 45,000 millones de dólares aprobados por el Congreso en el verano de 2025 a través de la llamada "One Big Beautiful Bill Act" y contempla la creación de 16 instalaciones regionales con capacidad para unas 1,500 personas cada una, además de hasta ocho "mega centros" con capacidad de hasta 10,000 detenidos, con el objetivo de alcanzar unas 70,000 personas detenidas diariamente.

Hasta la fecha, el DHS ha gastado aproximadamente 1,074 millones de dólares en 11 almacenes en distintos estados.

El pasado 1 de abril, el DHS pausó la compra de nuevos almacenes —incluyendo el de Orlando— mientras Mullin revisa los contratos firmados bajo su predecesora Kristi Noem. Ocho acuerdos fueron cancelados, entre ellos uno en Kansas City, Missouri, reportó Click Orlando.

La resistencia al plan es nacional y abarca todo el espectro político.

En Williamsport, Maryland, una localidad de apenas unas 2,000 personas, hay oposición bipartidista a un almacén de 825,000 pies cuadrados para 1,500 detenidos.

En Roxbury Township, Nueva Jersey, comunidades conservadoras rechazan una instalación de unas 500,000 pies cuadrados.

En Georgia, la ciudad de Social Circle bloqueó el medidor de agua del almacén comprado por ICE por 128.6 millones de dólares, y los senadores demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff calificaron el plan de "inviable".

Florida es uno de los estados más afectados por la política migratoria de la administración Trump: según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de febrero de 2026, ha asignado más recursos estatales y locales a la aplicación de leyes de inmigración que cualquier otro estado del país.

La saturación del sistema de detención existente es el detonante inmediato del plan. El Centro de Detención Krome en Miami-Dade, diseñado para 600 personas, albergaba cerca de 1,700 detenidos en abril de 2025, casi el triple de su capacidad, mientras que la ocupación general de ICE alcanzó el 109% a nivel nacional.

Organizaciones de derechos humanos han criticado estas instalaciones como almacenes humanos que no ofrecen garantías humanitarias para las personas detenidas.