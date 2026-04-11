Nueva ley automatiza inscripción de hombres en Servicio Selectivo para posible reclutamiento en EE.UU.

Una nueva ley en Estados Unidos hará que los hombres elegibles sean inscritos automáticamente en el Servicio Selectivo, colocándolos en una base de datos para un posible reclutamiento en caso de emergencia nacional o conflicto bélico mayor, reportó Telemundo.

El presidente Donald Trump firmó el 18 de diciembre de 2025 la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026, que incluye esta disposición histórica: transferir la responsabilidad del registro de los individuos al propio Servicio Selectivo, mediante la integración con bases de datos federales existentes.

Hasta ahora, el registro en el Servicio Selectivo era obligatorio por ley, pero debía realizarse manualmente por cada persona.

Con la nueva norma, el gobierno federal asumirá directamente esa responsabilidad y los hombres serán registrados automáticamente dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años, recibiendo una notificación escrita.

La implementación está prevista para diciembre de 2026, según el Plan Estratégico del Servicio Selectivo 2026-2030.

Es fundamental aclarar que inscribirse en el Servicio Selectivo no equivale a alistarse en las Fuerzas Armadas ni implica un reclutamiento activo.

El servicio militar en Estados Unidos es voluntario desde 1973, cuando se eliminó el reclutamiento obligatorio que estuvo vigente durante la Guerra de Vietnam.

El registro coloca a los hombres en una base de datos que solo se activaría para un reclutamiento si el Congreso y el presidente así lo autorizan ante una emergencia nacional.

La obligación de inscribirse aplica no solo a ciudadanos estadounidenses, sino también a inmigrantes legales, refugiados, solicitantes de asilo, parolees e incluso inmigrantes indocumentados de entre 18 y 25 años que residan en el país.

Esto es especialmente relevante para la comunidad cubana y latina en general.

No inscribirse en el Servicio Selectivo es un delito grave federal que puede acarrear multas de hasta $250,000 y hasta cinco años de prisión.

El incumplimiento también puede bloquear el acceso a ayuda financiera estudiantil federal, empleo gubernamental y la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense.

La disposición fue patrocinada por la representante demócrata Chrissy Houlahan, quien destacó los ahorros en costos y recursos que generará la automatización del proceso.

El costo anual de operación del Servicio Selectivo es de aproximadamente $30 millones.

El Servicio Selectivo envió el 30 de marzo de 2026 una propuesta de regla a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, que se encontraba en revisión al 9 de abril.

El proceso incluirá algoritmos de coincidencia de datos y mecanismos para que quienes califiquen para exenciones puedan impugnar su inscripción automática.

En 2023, el 98% de las inscripciones al Servicio Selectivo ya eran automáticas o electrónicas, por lo que la nueva ley completa una transición que venía desarrollándose desde hace años hacia un sistema completamente centralizado.