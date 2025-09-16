Evacúan a pacientes graves por incendio en hospital de Camagüey

Vídeos relacionados:

Un incendio registrado este lunes en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Amalia Simoni Argilagos”, de Camagüey, obligó a trasladar con urgencia a pacientes en estado crítico hacia otra institución sanitaria de la ciudad.

El fuego se originó alrededor de las 9 a.m. en el transformador del grupo electrógeno del hospital, debido a una sobrecarga eléctrica, informó la dirección del centro médico en un comunicado difundido en redes sociales.

Tres pacientes en estado crítico fueron evacuados hacia el Hospital Provincial “Manuel Ascunce Domenech”, en la propia ciudad.

El traslado se realizó con “éxito absoluto, sin ningún tipo de incidente, priorizando en todo momento la integridad de nuestros pacientes”, aseguró en la nota oficial la Dra. Lilianny María Hidalgo Ruiz, directora general del hospital “Amalia Simoni”.

“Se actuó con celeridad y determinación” y equipos de los Cuerpos de Bomberos, la Empresa Eléctrica y la Dirección General de Salud acudieron de inmediato a la institución, indicó la fuente.

El fuego fue controlado y el suministro eléctrico se restableció en menos de tres horas, “un tiempo récord”, afirmó Hidalgo Ruiz.

La dirección del hospital aseveró que “la situación está controlada” y todos los sistemas funcionan “con total normalidad”.

El suceso se había conocido horas antes a través de publicaciones en Facebook. Antes de que el hospital se pronunciara sobre el hecho, el periodista independiente José Luis Tan Estrada confirmó el traslado de los pacientes graves hacia otra institución médica, a causa del incendio.

En los comentarios a su post, varias personas expresaron su preocupación por la obsolescencia y creciente deterioro de los grupos electrógenos de los hospitales en Cuba, a causa de la sobreexplotación durante años por los casi perennes apagones en el país.

“Todos esos grupos electrógenos están respirando en un hilo”, apuntó Tan Estrada en respuesta a uno de sus seguidores.

Un usuario recordó que “esos son equipos para uso de emergencia, no para una explotación continua y por tantos años como han sido sometidos, además sin dárseles los mantenimientos adecuados, ya esos equipos no dan más; por eso y por todo lo demás es que se necesitan cambios apresurados para que no se termine de derrumbar todo”.

El régimen cubano comenzó a importar grupos electrógenos a inicios de este siglo, en busca de paliar la crisis energética. Pero con el paso de los años, los crónicos problemas del sistema eléctrico nacional, la falta de mantenimiento y reemplazos, estos equipos acusan un marcado deterioro y sufren averías que impiden su adecuado funcionamiento en instalaciones vitales, como los hospitales.

El incidente de este lunes se produce en un contexto muy tenso, con el país al borde del colapso energético, luego de una semana marcada por un apagón general de varios días, que sucedió a otro en la región oriental.

Constantes averías de las centrales termoeléctricas mantienen en permanente inestabilidad al SEN. La Unión Eléctrica (UNE) informó que la víspera se registraron afectaciones del servicio durante las 24 horas del día, con un déficit de generación que alcanzó los 1,981 MW en horario de máxima demanda.

Muy lejos de mejorar, el pronóstico para este lunes prevé una situación tan o más dramática que la jornada anterior, con apagones que también sobrepasarán los 1,900 MW en el horario pico.

La población está al límite, frustrada e indignada ante la crisis energética, el desabastecimiento de alimentos y otros productos esenciales y el deterioro de los servicios básicos.

El hartazgo se refleja en protestas como la de Gibara, Holguín, en la madrugada del domingo, cuando vecinos salieron a las calles oscuras con cazuelas y linternas, para exigir a las autoridades soluciones a las necesidades urgentes de la comunidad.

