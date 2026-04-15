Más de 400 hectáreas de bosques afectadas por incendio en Minas de Matahambre

Un incendio de muy grandes proporciones devasta bosques de Minas de Matahambre, en Pinar del Río

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El incendio forestal de muy grandes proporciones que lleva cinco días activo en las zonas montañosas del municipio de Minas de Matahambre, en Pinar del Río, ha arrasado ya unas 400 hectáreas de bosque sin que las autoridades hayan logrado controlarlo por completo.

El siniestro se originó en la tarde-noche del 10 de abril en el sitio conocido como La Lanza, carretera Río del Medio, y se propagó con rapidez por la intensidad de los vientos, las altas temperaturas y la abundancia de material combustible en la zona, según informó el canal local de televisión.

Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego del Cuerpo de Guardabosques de Vueltabajo, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias que el fuego ha afectado 400 hectáreas de bosque y, aunque los daños forestales son cuantiosos, hasta el momento no representa peligro para los asentamientos poblacionales.

Foto: Telepinar/Rosalía Díaz Arronte

El funcionario explicó que "se trazó una línea de control con los medios mecanizados y durante toda la noche se dio contracandela, por lo que no se ha salido del radio delimitado".

Casi un centenar de guardabosques, trabajadores de la Empresa Forestal de Mantua y Minas de Matahambre, y brigadas de campesinos de la zona tratan de sofocar las llamas con medios mecanizados y herramientas manuales.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Cuerpo de Guardabosques.

En paralelo, se trabaja en la extinción de un segundo incendio en la comunidad El Guayabo, en el municipio de Pinar del Río, que ha quemado tres hectáreas de bosque semicaducifolio y seis de pino, con labores de contención mayormente manuales.

Guerra Corrales precisó que en lo que va de 2026 se han reportado y extinguido otros 39 siniestros en la provincia, con sólo uno atribuido a causas naturales y el resto a negligencia humana, acumulando 197.6 hectáreas dañadas.

El de Minas de Matahambre es el primer incendio con clasificación de "muy grandes proporciones" en Pinar del Río en el período enero-mayo de 2026, indicó la fuente a Telepinar.

Foto: Telepinar/Rosalía Díaz Arronte

La zona de La Lanza tiene un historial recurrente de grandes siniestros: en mayo de 2025 un fuego afectó unas 200 hectáreas en ese mismo enclave, y entre abril y mayo de ese año otro incendio en la zona de Arenales devastó más de 3,240 hectáreas tras nueve días de combate con más de 100 brigadistas.

Pinar del Río concentra el mayor riesgo de incendios forestales en Cuba, con más de 411,000 hectáreas boscosas que representan el 48% de su superficie, y en 2025 registró cerca de 100 incendios que dañaron más de 9,000 hectáreas, liderando la estadística nacional.

El Cuerpo de Guardabosques había pronosticado para 2026 una temporada muy activa en la provincia, con entre 85 y 112 incendios de enero a mayo y un posible daño de unas 4,000 hectáreas, debido a la acumulación de material combustible, escasas lluvias y deterioro de los caminos forestales.