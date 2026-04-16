Diputado del régimen rechaza encuesta que apoya intervención en Cuba: "No representa ni a cubanos ni a estadounidenses"

Cubanos marchan desde la Ermita de la Caridad en Miami por la libertad de Cuba

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El diputado oficialista Carlos Miguel Pérez Reyes salió este jueves a desacreditar en Facebook la encuesta del Miami Herald que revela que el 79% de los cubanos y cubanoamericanos en el sur de Florida apoya una intervención militar de Estados Unidos en Cuba.

Pérez Reyes, quien representa al municipio Playa en La Habana en la Asamblea Nacional del Poder Popular y es miembro del Partido Comunista de Cuba, calificó el sondeo de "tristemente famosa encuesta" y aseguró que "no representa ni a los cubanos residentes en Estados Unidos y mucho menos al pueblo norteamericano".

Su argumento central es que la muestra —800 personas en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe— constituye "un universo geográfico y político muy muy específico".

El diputado también cuestionó la composición política de los encuestados: "La propia encuesta reporta una composición muy políticamente cargada: 57% republicanos, 17% demócratas, y el Miami Herald añadió que 64% tenía más de 50 años. Eso describe a un segmento muy particular del llamado exilio cubano en el sur de la Florida".

Su veredicto fue tajante: "¿Pero qué significa realmente esa encuesta? Absolutamente nada!!!!!"

La reacción de Pérez Reyes es coherente con su posición de defensor del régimen: descalifica la voz del exilio e ignora que ese hartazgo y deseo de cambio radical es ampliamente compartido entre los cubanos que han abandonado la isla.

La encuesta, elaborada por Bendixen & Amandi International y The Tarrance Group entre el seis y el 10 de abril, muestra que del 79% que apoya la intervención, el 36% la respalda exclusivamente para derrocar al gobierno comunista, mientras que el 38% favorece una acción que combine el cambio de régimen con la atención a la crisis humanitaria.

Fernand Amandi, presidente de Bendixen & Amandi International, describió los resultados como una señal inequívoca: "Es como si fuera 1961 otra vez. Lo que la comunidad está diciendo es que le están dando luz verde al gobierno de Trump para que intervenga militarmente en Cuba y haga lo que sea necesario para derrocar al régimen".

El sondeo también evidencia un rechazo contundente a cualquier negociación que no conduzca a una transición democrática: entre el 69% y el 78% de los encuestados se oponen a acuerdos que permitan al régimen mantenerse en el poder, el 77% rechaza reformas sin elecciones libres y el 68% se opone a cualquier diálogo que fortalezca al sistema actual.

Además, el 73% considera que la crisis en Cuba es responsabilidad del gobierno, no de las sanciones estadounidenses.

Este sentimiento en la comunidad cubanoamericana es comparable al que expresan los venezolanos en el exilio, donde más del 60% considera que una intervención militar de Estados Unidos es la vía más efectiva para restablecer la democracia en su país.

Pérez Reyes, quien en marzo de este año reafirmó coincidir con Díaz-Canel "99% seguro en lo esencial", ha construido dentro del oficialismo una imagen de crítico interno al señalar fallas económicas del régimen, pero siempre dentro de los límites del sistema y reafirmando su lealtad al gobierno que el exilio mayoritariamente quiere ver desaparecer.

La encuesta del Miami Herald fue realizada con un margen de error de ±3.5 puntos porcentuales, lo que refuerza la solidez estadística de sus resultados, pese al intento del diputado de invalidarla.