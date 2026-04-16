Modo bestia: Yordan Álvarez llega a siete jonrones y amenaza con romperla en 2026

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El pelotero cubano Yordan Álvarez conectó su séptimo jonrón de la temporada este miércoles, en el triunfo de los Houston Astros 3-1 sobre los Colorado Rockies en Daikin Park, y se mantiene en ritmo para protagonizar su primera campaña de 40 o más cuadrangulares en las Grandes Ligas.
El cuadrangular fue solitario al jardín derecho en el tercer inning, con una salida a 107.2 millas por hora, ángulo de 22 grados y distancia de 375 pies, contra un slurve de 78.5 mph del lanzador José Quintana.
Con siete jonrones en apenas 19 juegos, Álvarez quedó empatado en el segundo lugar de las Grandes Ligas en esa categoría al cierre de la jornada del miércoles.
El analista Francys Romero, de beisbolfr.com, destacó la dimensión histórica del arranque: "Desde el 2000, solo tres jugadores nacidos en Cuba han conectado 7 HR en los primeros 19 juegos de una temporada: Yordan Álvarez (7, 2026), Adolis García (7, 2023) y Rafael Palmeiro (8, 2000)".
Palmeiro terminó aquella temporada 2000 con 43 jonrones. García cerró 2023 con 39. Si Álvarez sigue el patrón, los números apuntan a una temporada histórica.
FanGraphs proyecta al cubano a 54 jonrones en temporada completa si mantiene su ritmo actual de aproximadamente 0.37 cuadrangulares por juego.
Las estadísticas de Álvarez en estos 19 juegos son sobresalientes en múltiples categorías: promedio de .333, OPS de 1.250, barrel rate del 21.8% y un 85.7% de jonrones catalogados como indiscutibles por distancia y velocidad de salida.
El arranque de 2026 contrasta radicalmente con la temporada 2025, la más difícil de su carrera, cuando una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano derecha y un esguince grave en el tobillo izquierdo lo limitaron a solo 48 partidos y seis jonrones.
Su regreso en agosto y septiembre de 2025 fue prometedor: bateó .565 en rehabilitación con dos jonrones y seis carreras impulsadas, señal de que el talento seguía intacto.
La semana del siete de abril de 2026 ya había anticipado lo que vendría: Álvarez ganó el premio al Jugador de la Semana de la Liga Americana con línea de .471, tres jonrones y ocho carreras impulsadas, liderando las mayores en porcentaje de embasado (.578) y slugging (.900).
Álvarez acumula 177 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas, tras sumar los siete de este inicio de temporada a los 170 que registraba hasta 2025.
Su mejor temporada previa fue 2022, con 37 jonrones, 97 carreras impulsadas y promedio de .306, año en que ganó el Bate de Plata de la Liga Americana y fue pieza clave en el campeonato de la Serie Mundial de los Astros.
Llegar a 40 o más jonrones en 2026 sería no solo un récord personal, sino un hito para un cubano en la era moderna de las Grandes Ligas.
Preguntas frecuentes sobre el destacado inicio de temporada de Yordan Álvarez en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos jonrones ha conectado Yordan Álvarez en el inicio de la temporada 2026?
Yordan Álvarez ha conectado siete jonrones en los primeros 19 juegos de la temporada 2026 con los Houston Astros, situándose en el segundo lugar de las Grandes Ligas en esta categoría al cierre de la jornada del miércoles.
¿Podría Yordan Álvarez alcanzar una temporada de 40 o más jonrones en 2026?
Sí, Yordan Álvarez está proyectado a alcanzar 54 jonrones en una temporada completa si mantiene su ritmo actual de aproximadamente 0.37 cuadrangulares por juego, lo que sería un récord personal y un hito para un pelotero cubano en la era moderna de las Grandes Ligas.
¿Cómo ha sido el rendimiento de Yordan Álvarez en comparación con la temporada 2025?
El inicio de temporada 2026 de Yordan Álvarez contrasta significativamente con 2025, cuando una fractura y un esguince limitaron su participación a solo 48 partidos. Álvarez ha comenzado 2026 de manera espectacular, lo que indica una recuperación total y un regreso a su mejor forma.
¿Quiénes son los otros jugadores cubanos destacados en el inicio de la temporada 2026?
Además de Yordan Álvarez, Andy Pagés y Yandy Díaz han tenido un inicio de temporada notable en 2026. Pagés, de los Dodgers, lidera la MLB en promedio de bateo y acumula 20 carreras impulsadas, mientras que Díaz, de los Rays, proyecta más de 200 hits, un récord potencial para un pelotero cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.