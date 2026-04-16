Lourdes Gurriel Jr. regresa tras cirugía y responde a la ofensiva en Doble-A

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El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. inició ayer su asignación de rehabilitación en Doble-A con los Amarillo Sod Poodles y respondió con un sólido desempeño ofensivo en su primer partido de regreso tras siete meses fuera de los terrenos.

De acuerdo con el periodista Francys Romero, el jardinero de los Arizona Diamondbacks se fue de 3-1 con un doble y una base por bolas, alcanzando base en dos de sus cuatro turnos al plato durante la derrota 10-7 de los Sod Poodles ante los Frisco RoughRiders.

Gurriel Jr. también completó siete entradas en el jardín izquierdo sin contratiempos físicos reportados, una señal alentadora para el equipo y sus aficionados.

El cubano se recupera de una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, realizada el 11 de septiembre de 2025, luego de sufrir la rotura el primero de ese mes durante un juego ante los Texas Rangers.

La lesión ocurrió en un accidente sin contacto: Gurriel apoyó la rodilla para evitar chocar con el jardinero central Blaze Alexander, quien se lanzó de cabeza por un batazo entre jardines. No hubo contacto físico entre ambos.

Los especialistas estimaron entonces un periodo de recuperación de nueve a diez meses, lo que amenazaba con dejarlo fuera del inicio de la temporada 2026. Sin embargo, su evolución superó las expectativas médicas y se espera que regrese a las Grandes Ligas a finales de abril o principios de mayo.

Gurriel Jr. hizo una recuperación récord luego de la operación de ACL, lo que resulta especialmente relevante considerando el contrato de tres años y 42 millones que firmó con los Diamondbacks.