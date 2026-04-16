Muertes de inmigrantes en centros de detención alcanzan su nivel más alto en 22 años, revela estudio

Alligator Alcatraz Foto © Captura de video de YouTube / Telemundo

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Un estudio publicado este jueves en la revista médica JAMA reveló que la tasa de muertes de personas detenidas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 22 años durante el año fiscal 2026, superando incluso el pico registrado durante la pandemia de COVID-19.

La investigación analizó un total de 272 muertes bajo custodia de ICE desde el año fiscal 2004 hasta el 19 de enero de pasado, y encontró que entre octubre de 2025 y esa fecha se registraron 18 decesos, lo que equivale a una tasa anualizada de 88.9 personas por cada 100,000 detenidos.

Esa cifra supera el pico de la era COVID-19 en 2020, cuando la tasa llegó a 75.6 por cada 100,000, y contrasta con los 13 por cada 100,000 registrados en 2023, antes de que comenzara el repunte sostenido que llevó la tasa a 31.8 en 2024 y a 47.5 en 2025.

Desde el 19 de enero, otras diez personas más han muerto bajo custodia de ICE, elevando el total a 16 fallecidos solo en lo que va de año hasta el 14 de abril, y a al menos 47 desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025.

Mientras la cantidad de personas en detención migratoria (la población diaria de ICE alcanzó un récord histórico de más de 73,400 personas) el hacinamiento se agrava, y no se prevé una mejoría. A fines de marzo trascendió que la administración había adquirido 24 almacenes comerciales vacíos para reconvertirlos en centros de detención.

Las doctoras Michele Heisler, directora médica de Physicians for Human Rights y profesora de la Universidad de Michigan, y Katherine R. Peeler, asesora médica de la misma organización y profesora asistente de pediatría en la Escuela de Medicina de Harvard, publicaron un editorial que acompaña la investigación con conclusiones demoledoras.

El documento reseña debilidades del sistema en la atención médica, en la protección de la salud mental, la revisión de la mortalidad, y otros aspectos críticos del sistema de detención.

Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares representaron una quinta parte de las muertes, lo cual revela "deficiencias de larga data en el seguimiento de enfermedades crónicas y en la escalada oportuna de la atención".

Además, solo alrededor del 13 % de las muertes ocurrieron en hospitales o centros médicos, lo cual "sugiere que algunas personas detenidas con enfermedades potencialmente mortales podrían no haber llegado a tiempo a un nivel de atención más alto".

ICE ha reducido la información que divulga sobre cómo ocurren las muertes. Casi el 49 % de los fallecimientos figuraban como "indeterminados o no clasificados". Ello demuestra que las autoridades de los centros no rinden cuentas, lo que podría ocultar causas prevenibles.

En general, las dos doctoras señalaron que el sistema presenta "fallas de larga data", que se han agravado por políticas del actual gobierno, que aumentaron los arrestos hasta niveles históricos, "debilitaron los mecanismos de supervisión y empeoraron las condiciones de reclusión".

Peeler confesó a NBC News que le impactó ver cómo la tasa de muertes "se ha disparado en el último año y medio".

"Y lamentablemente apenas estamos a mediados de abril de este año", recalcó.