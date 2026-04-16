Rusia amenaza con guerra a países europeos por apoyar a Ucrania con drones

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El Ministerio de Defensa de Rusia publicó una lista de 21 empresas europeas que, según Moscú, fabrican drones y componentes para Ucrania, mientras el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvedev, las calificó abiertamente de objetivos potenciales legítimos para las Fuerzas Armadas rusas.

La lista incluye 11 sucursales de compañías ucranianas y 10 empresas extranjeras, con direcciones físicas exactas en Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Italia, España, Israel y Turquía.

Moscú justificó la publicación señalando que el 26 de marzo varios líderes europeos decidieron aumentar la producción y el suministro de vehículos aéreos no tripulados a Ucrania para su uso en ataques contra territorio ruso, y advirtió que estas acciones de los líderes europeos arriesgan arrastrar a sus países a una guerra con Rusia.

Medvedev fue más explícito en su amenaza: "El comunicado del Ministerio de Defensa debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y equipo es una lista de objetivos potenciales para las Fuerzas Armadas rusas. Cuándo se materialicen los ataques depende de lo que venga después. Duerman bien, socios europeos"

Entre las empresas identificadas como sucursales ucranianas figuran Fire Point y Horizon Tech en el Reino Unido, Davinci Avia y Airlogistics en Alemania, Kort en Dinamarca y Lituania, Terminal Autonomy en Letonia, Destinus en los Países Bajos, Antonov State Enterprise y Ukrspecsystems en Polonia, y DeViRo en la República Checa.

Como fabricantes de componentes, la lista señala a 3W Professional en Alemania, Navigation UAV en España, cuatro empresas italianas productoras de motores de pistón, PBS en la República Checa, Elsight en Israel y dos compañías turcas.

La publicación de direcciones físicas de instalaciones civiles en países de la OTAN, acompañada de la declaración de Medvedev, fue interpretada por medios ucranianos e independientes como una amenaza directa de ataques en suelo europeo.

El episodio se produce en un momento de aceleración del apoyo occidental a Kiev: el 14 de abril, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunió con el canciller alemán Friedrich Merz en Berlín, donde se exhibieron siete modelos de drones ucraniano-alemanes y se acordó un paquete de defensa de 4,000 millones de euros para misiles Patriot.

Ese mismo día, el Reino Unido anunció su mayor paquete de drones para Ucrania, con entregas inmediatas, como parte de su compromiso de 3,000 millones de libras anuales en ayuda militar.

España y Bélgica también prometieron 2,000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania en las últimas semanas.

En marzo de 2026, Ucrania atacó con drones de largo alcance más de 70 objetivos industriales rusos, incluyendo instalaciones de petróleo y gas, según informó el general Syrskyi.

Esta escalada retórica se enmarca en una tensión creciente desde septiembre de 2025, cuando el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov declaró que Rusia estaba de facto en guerra con la OTAN tras incidentes en los que drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia y Estonia, lo que llevó a la Alianza a lanzar la operación "Centinela Oriental".

La Unión Europea avanza en paralelo en la Iniciativa Europea de Defensa con Drones para crear un escudo antidrones interoperable en 2027, mientras la Alianza de Drones con Ucrania aspira a producir más de dos millones de unidades anuales hacia 2030.