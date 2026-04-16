Cubalex: en marzo se registra la cifra más alta de protestas desde el 11J

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La organización Cubalex documentó 229 protestas en Cuba durante marzo de 2026, con un promedio de siete diarias y presencia en todas las provincias del país, la cifra más alta registrada en un solo mes desde las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021.

Según el informe mensual de la entidad, publicado este miércoles, las protestas aumentaron más de tres veces respecto al período anterior, impulsadas principalmente por cacerolazos y manifestaciones públicas concentradas en La Habana durante varias semanas consecutivas, aunque también se extendieron al resto del país.

"Esta cifra constituye el mayor número de estas expresiones de descontento en un mes después de las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021", señaló el informe, que recuerda que se registraron 584 protestas solo en julio de aquel año y 3,300 en todo 2021.

El informe aclaró, además, que se reportaron 346 eventos represivos, y una radicalización en los reclamos.

Junto a las consignas relacionadas con la crisis económica, se hicieron cada vez más frecuentes los lemas de carácter abiertamente político, que exigían un cambio de régimen y de sistema, como “Libertad” o “Abajo el comunismo”.

Incluso, algunos mensajes expresaban con claridad que el malestar ciudadano trascendía lo material, como “No queremos luz, queremos libertad”, en abierta contradicción con la narrativa oficial de las autoridades cubanas.

El punto más álgido de esta radicalización se registró en Morón, Ciego de Ávila, la noche del 13 de marzo, cuando manifestantes ocuparon la sede municipal del Partido Comunista, incendiaron parte del mobiliario e izaron la bandera cubana.

Durante el mes, el uso del fuego también se consolidó como una forma recurrente de protesta, especialmente mediante la quema de basureros y el bloqueo de calles, evidenciando un aumento en la intensidad y el carácter confrontativo de las manifestaciones, subraya Cubalex.

Actualmente varios manifestantes permanecen detenidos, incluido un menor de edad.