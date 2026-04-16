Apagones dejan a más de 200 mil cubanos sin agua y agravan la crisis del abasto

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Según informó este miércoles Abel Fernández Díaz, director de Acueducto de Aguas de La Habana, más de 200,000 habaneros —cerca del 11% de la población de la capital— se encuentran sin acceso regular al agua potable como consecuencia directa de los apagones que sacuden a Cuba.

Fernández Díaz describió la situación del abasto como "muy compleja" y señaló que la Cuenca Sur, que abastece a los municipios de Diez de Octubre, Cerro, Plaza, Centro Habana y Habana Vieja, enfrenta paros eléctricos de más de diez horas que paralizan el sistema de bombeo.

De acuerdo con un reporte de Canal Habana, a esa afectación se suma una rotura en la conductora principal de la Cuenca Sur, cuya reparación se esperaba concluir en las próximas horas para iniciar la recuperación del servicio.

Otra zona gravemente afectada es El Diezmero, que sufrió un incendio la semana pasada y comenzó su proceso de recuperación este mismo miércoles.

Los directivos de la empresa advirtieron que las perspectivas de mejora dependen enteramente del comportamiento del servicio eléctrico, "mientras más se detengan los grandes equipos, más sufren, pues están diseñados para no detenerse".

A la crisis eléctrica se suma el efecto sequía, que ya comienza a ser visible en el Canal de Vento y Ariguanabo, dos fuentes clave del abasto capitalino, lo que complica aún más la recuperación.

El suministro alternativo mediante camiones cisterna resulta insuficiente para cubrir la demanda. A nivel nacional, alrededor de un millón de personas dependen de pipas para acceder al agua, un servicio limitado por la escasez de diésel.

El 87% del sistema de abastecimiento de agua del país depende de la red eléctrica para el funcionamiento de las bombas, y de las 480 estaciones fundamentales de bombeo a nivel nacional, solo 135 están en circuitos protegidos de los cortes.

En abril de 2026, Cuba ha registrado déficits de generación eléctrica de hasta 1,945 megavatios, con apagones de 24 horas ininterrumpidas en varios días. El 12 de abril, la Unión Eléctrica proyectó un déficit de 1,630 megavatios que dejó sin electricidad simultáneamente al 55% del territorio nacional.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes del país, ha sufrido tres averías en lo que va de 2026, mientras que el suministro de crudo venezolano se interrumpió desde diciembre de 2025, agravando el colapso energético.

En la misma conferencia de prensa, Lázaro Torres Laurenti, director de Mecanización de Aguas de La Habana, informó que la empresa avanza en una transición hacia vehículos eléctricos, proceso que comenzó cuando "Aguas de La Habana empezó a sentir los efectos de las carencias de combustibles fósiles".

La flota actual incluye un camión y una pipa eléctricos, y se proyecta instalar seis estaciones de carga en distintos puntos de la capital, dos de ellas de carga rápida solar.

También se planea conectar redes solares de alta capacidad a las grandes estaciones de bombeo, aunque ese proyecto "aún demora por su envergadura".