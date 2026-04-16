Cubanos se enfrentan a golpes por la basura: “¿Quién es el dueño?”

Una escena que duele y sacude se ha vuelto viral en redes sociales con dos personas en Cuba protagonizando una pelea en plena calle por algo que, en otro contexto, sería desecho.
El video, difundido por el usuario Lnt Kbola en Facebook, muestra el momento en que dos individuos se enfrentan mientras otros observan sin intervenir. La razón, según relatan testigos en el propio audiovisual, es tan cruda como reveladora: estaban discutiendo por la basura, disputándose su control como si se tratara de un recurso valioso.
“¿Por la basura están fajados?”, pregunta incrédulo el autor del video mientras graba. La respuesta que recibe es directa: sí, la pelea es “por la basura”. La escena le resulta tan impactante que decide documentarla, aunque admite que no quería hacerlo.
El testimonio refleja una realidad cada vez más visible en la isla, donde la precariedad ha llevado a muchas personas a buscar entre los desechos cualquier objeto reutilizable o vendible. Lo que antes era impensable, hoy genera conflictos: “como si fuera una esquina de venta… ‘este es mi lugar’”, comenta el hombre, comparando la disputa con la defensa territorial entre vendedores informales.
En el video también se percibe otro elemento preocupante: la normalización. Nadie interviene. Nadie separa. Nadie quiere “meterse en candela”. La violencia ocurre a plena vista, mientras el resto observa o simplemente sigue su camino.
“Vamos de mal en peor”, lamenta el autor, visiblemente afectado por lo que acaba de presenciar.
Más allá del hecho puntual, la escena expone una realidad más profunda: la lucha diaria por sobrevivir en medio de la escasez, donde incluso la basura puede convertirse en motivo de conflicto. Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, el video no solo impacta, sino que también confirma hasta qué punto se han deteriorado las condiciones de vida.
El material completo, según anunció su autor, será publicado en YouTube. Mientras tanto, el fragmento ya circula ampliamente, generando indignación, tristeza y un inevitable cuestionamiento: ¿cómo se llegó a este punto?
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Basura en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos están peleando por la basura?
La pelea por la basura en Cuba es un reflejo de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país. Las personas recurren a los desechos para encontrar alimentos, materiales reciclables e incluso ropa, debido a la escasez de productos básicos y al aumento de la pobreza extrema. Esta situación se ha agravado por la falta de gestión adecuada de residuos y la inacción del régimen cubano.
¿Cuál es la situación actual de la gestión de residuos en La Habana?
La gestión de residuos en La Habana está en un estado crítico, con solo 44 de 106 camiones recolectores operativos. La escasez de combustible y el deterioro de la infraestructura han llevado a la acumulación de basura en las calles, creando un entorno insalubre y peligroso. El gobierno ha implementado medidas insuficientes, como la "Operación Limpieza", pero los problemas persisten.
¿Cómo afecta la crisis de basura a la salud pública en Cuba?
La acumulación de basura en Cuba tiene un impacto severo en la salud pública. La presencia constante de desechos favorece la proliferación de plagas y enfermedades como el dengue y el chikungunya. Además, la quema incontrolada de residuos genera contaminación del aire, afectando las vías respiratorias de los residentes, especialmente los más vulnerables.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la crisis de basura?
La respuesta del gobierno cubano a la crisis de basura ha sido insuficiente y en ocasiones grotesca. Medidas como pedir a los ciudadanos que recojan la basura ellos mismos y desplegar brigadas militares no han resuelto el problema. La falta de equipos adecuados y combustible sigue siendo un obstáculo para una solución efectiva.
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