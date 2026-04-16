Cubanos se enfrentan a golpes por la basura: “¿Quién es el dueño?”

Una escena que duele y sacude se ha vuelto viral en redes sociales con dos personas en Cuba protagonizando una pelea en plena calle por algo que, en otro contexto, sería desecho.

El video, difundido por el usuario Lnt Kbola en Facebook, muestra el momento en que dos individuos se enfrentan mientras otros observan sin intervenir. La razón, según relatan testigos en el propio audiovisual, es tan cruda como reveladora: estaban discutiendo por la basura, disputándose su control como si se tratara de un recurso valioso.

“¿Por la basura están fajados?”, pregunta incrédulo el autor del video mientras graba. La respuesta que recibe es directa: sí, la pelea es “por la basura”. La escena le resulta tan impactante que decide documentarla, aunque admite que no quería hacerlo.

El testimonio refleja una realidad cada vez más visible en la isla, donde la precariedad ha llevado a muchas personas a buscar entre los desechos cualquier objeto reutilizable o vendible. Lo que antes era impensable, hoy genera conflictos: “como si fuera una esquina de venta… ‘este es mi lugar’”, comenta el hombre, comparando la disputa con la defensa territorial entre vendedores informales.

En el video también se percibe otro elemento preocupante: la normalización. Nadie interviene. Nadie separa. Nadie quiere “meterse en candela”. La violencia ocurre a plena vista, mientras el resto observa o simplemente sigue su camino.

“Vamos de mal en peor”, lamenta el autor, visiblemente afectado por lo que acaba de presenciar.

Más allá del hecho puntual, la escena expone una realidad más profunda: la lucha diaria por sobrevivir en medio de la escasez, donde incluso la basura puede convertirse en motivo de conflicto. Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, el video no solo impacta, sino que también confirma hasta qué punto se han deteriorado las condiciones de vida.

El material completo, según anunció su autor, será publicado en YouTube. Mientras tanto, el fragmento ya circula ampliamente, generando indignación, tristeza y un inevitable cuestionamiento: ¿cómo se llegó a este punto?