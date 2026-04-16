Niños en Cuba usan un bache inundado como piscina

Varios niños cubanos convirtieron un enorme bache lleno de agua en una divertida piscina en Pinar del Río, Cuba, en una imagen que resume el estado de abandono de la infraestructura vial en la isla.

Un video de apenas veinte segundos publicado por el usuario Yusniel Forteza con la leyenda "¿Dónde será??? P. del Río..." se viralizó rápidamente, acumulando más de 127,000 visualizaciones.

La escena no es un hecho aislado. Desde al menos 2022 se han documentado casos similares en distintas provincias del país, donde los baches inundados por lluvias o roturas de tuberías se convierten en piscinas improvisadas para menores que carecen de espacios recreativos adecuados.

En agosto de 2022, una fotografía publicada en Facebook por el usuario Jacob Morris mostraba a varios niños jugando en un hueco lleno de agua estancada, con comentarios como "Estas son condiciones de comunidad primitiva".

En abril de 2024, un bache atravesado por una tubería de Aguas de La Habana se convirtió en piscina para niños en la capital. En julio de ese mismo año, otro caso similar circuló en redes con al menos cuatro menores visibles. En septiembre de 2023, un cubano llegó a bautizar irónicamente un bache habanero como "Piscina El Resplandor".

En Pinar del Río, los residentes denuncian baches profundos, grietas extensas, falta de pavimentación, ausencia de iluminación y señalización insuficiente.

En agosto de 2024, un bache en esa misma provincia llegó a tragarse la rueda de un camión, generando comentarios irónicos en redes sociales.

El deterioro vial no es solo una cuestión estética: ha cobrado vidas. En diciembre de 2025, un ciclista murió tras caer en un enorme hueco en una calle de La Habana.

En mayo de 2025, dos motoristas estuvieron a punto de caer en un hueco con aguas negras en Santiago de Cuba.

El propio Ministro de Transporte reconoció en enero de 2026 el deterioro acumulado de las vías del país, admitiendo que la crisis "cobra factura", aunque sin ofrecer soluciones concretas a corto plazo.

La imagen de niños cubanos usando un bache como piscina refleja, de forma descarnada, décadas de abandono institucional: la precariedad de la infraestructura y la escasez de espacios de recreo son dos caras de una misma crisis que el régimen no ha podido —ni ha querido— resolver.