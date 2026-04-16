Mike Hammer tras cortarse el cabello en una barbería privada en Cuba: "Le gustó mucho a mi esposa"

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Mike Hammer, jefe de la Misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se cortó el cabello en una barbería privada cubana atendida por un barbero llamado Ramsés, a qien agradeció, y compartió la experiencia en X con un mensaje desenfadado: "Y le gustó mucho a mi esposa. Gracias Ramsés."

La escena no pasó desapercibida. El periodista Mario Pentón la describió en X como una imagen que "lo dice todo": Hammer rodeado de cubanos que le pedían fotos y le contaban la realidad del país, en un negocio privado real, no uno "bendecido" por el régimen.

"No era un negocio 'bendecido' por el régimen, sino uno de los reales", escribió Pentón, subrayando el valor simbólico de la elección del diplomático.

Pentón también reveló que Hammer intentó llamarle desde Cuba porque algunos cubanos le dijeron que seguían el trabajo de Martí Noticias, pero la comunicación fue bloqueada.

"Etecsa, como siempre, bloqueando", señaló el periodista.

El episodio en la barbería es una muestra más de la diplomacia directa y callejera que Hammer ha desplegado desde su llegada a Cuba en noviembre de 2024, bajo el lema #ConCubanosDeAPie.

Desde entonces, el diplomático ha recorrido ciudades como Bayamo, Holguín, Camagüey, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y San Antonio de los Baños, caminando entre la gente sin escolta visible, jugando dominó con jóvenes en las calles, visitando conventos, galerías de arte independiente e iglesias evangélicas.

También se ha reunido con las Damas de Blanco y con activistas de derechos humanos, y el 4 de abril pidió públicamente la libertad de los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo durante una visita a una galería habanera.

Este estilo contrasta de forma radical con el de los máximos dirigentes cubanos. Díaz-Canel se desplaza con al menos ocho agentes de seguridad personal y camionetas de alta gama, evitando cualquier contacto espontáneo con la población, en un esquema que genera indignación ciudadana en medio de la pobreza extrema, los apagones y la escasez que padece el país.

El propio Díaz-Canel llegó a felicitar públicamente a su equipo de seguridad personal, un gesto que fue ampliamente criticado por los cubanos.

El régimen ha respondido a la presencia pública de Hammer con vigilancia de la Seguridad del Estado, actos de repudio organizados y ataques en medios oficiales.

En enero de 2026, las autoridades advirtieron formalmente que no tolerarían nuevos encuentros entre el diplomático y miembros de la sociedad civil, calificando sus contactos de "injerencia extranjera".

Mientras tanto, la barbería de Ramsés —como tantos negocios privados cubanos— opera en un entorno de crecientes restricciones: en 2025 el régimen anuló licencias mayoristas a mipymes y cuentapropistas, y ha realizado más de 157,000 inspecciones a negocios no estatales.