Cubanos en Cancún desatan polémica tras pelea: Vecinos piden intervención migratoria

Un video que muestra una pelea protagonizada por personas de origen cubano en la Supermanzana 23 de Cancún desató una ola de indignación vecinal que derivó este miércoles en una manifestación frente al ayuntamiento de Benito Juárez, donde los residentes exigieron mayor seguridad y la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM) para verificar el estatus legal de los extranjeros asentados en la zona.

Los vecinos denuncian al menos diez incidentes de agresiones y robos al mes, un problema que se extiende más allá de la Supermanzana 23 y afecta también a las Supermanzanas 22, 24, 26 y 27, todo ello ocurriendo, según los afectados, "frente a las autoridades", según informó el medio local Expediente Quintana Roo.

El detonante inmediato de la protesta fue un incidente ocurrido el fin de semana pasado, cuando un extranjero reaccionó violentamente al ser salpicado con agua sucia en la calle, rompiendo la puerta de una vivienda y desencadenando un ataque en grupo contra los vecinos que intentaron denunciar el daño. Los residentes piden la intervención de migración ante la falta de respuesta de las autoridades locales.

La mexicana Teresa Rodríguez narró lo ocurrido al medio: "Uno corretea a mi hermano y otros dos se quedan golpeándolo con los palos". Una familiar de las víctimas advirtió sobre la gravedad del ataque: "Lo tundieron a palos. Lo podrían haber matado".

La impunidad agrava la situación. Aunque Seguridad Pública acudió al lugar y el agresor admitió su culpa, simplemente "se encierra detrás de una reja y ya no le hacen nada". Las secuelas son físicas y psicológicas: "tengo temor de caminar por la calle porque si el tipo sale y me agrede, ¿qué voy a hacer?".

El contexto no es aislado para los cubanos, cuya estigmatización comienza a crecer entre los pobladores del popular balneario mexicano.

Recientemente detuvieron en Cancún a Remigio Valdez Lao, señalado como cerebro financiero de una red criminal, mientras crece la preocupación por la llegada de cubanos deportados desde Estados Unidos a México y su impacto en comunidades locales.