Detienen a cubano tras robo con violencia en Tapachula, México

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Un ciudadano cubano, identificado como Alberto "N", fue detenido en flagrancia tras cometer un robo con violencia, durante un operativo conjunto de fuerzas del orden en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, informaron las autoridades.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas indicó en un comunicado este miércoles que el cubano fue sorprendido durante patrullajes preventivos y, al momento de su arresto, tenía en su poder una caja registradora, dinero en efectivo y un cuchillo de cacha de madera con hoja metálica de 15 centímetros, objetos que le fueron decomisados.

Las evidencias y el detenido fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, para iniciar las investigaciones y deslindar responsabilidades, señaló la comunicación oficial.

La operación de la Secretaria de Seguridad que llevó al arresto del cubano estuvo a cargo de un grupo integrado por oficiales de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Preventiva, la Guardia Estatal Fronteriza, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal.

La SSP declaró que "con estas acciones refrenda su compromiso de reforzar las estrategias enfocadas en garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias chiapanecas".

El caso de Alberto "N" se suma a un patrón documentado de cubanos involucrados en delitos en México. En marzo pasado, tres cubanos fueron detenidos en Monterrey por robo de cajas fuertes en una notaría de Saltillo, y ese mismo mes, la policía arrestó en Tapachula a otros dos cubanos y un mexicano por presunta venta de drogas.

Este mismo miércoles, autoridades mexicanas capturaron en Cancún a un ciudadano cubano identificado como Yoexy "N", quien era buscado por la justicia de Estados Unidos y se encontraba en México sin documentación migratoria válida.

Estos hechos ocurren en un contexto de creciente tensión social en Tapachula, ciudad fronteriza que desde febrero de este año ha recibido aproximadamente 6,000 cubanos deportados de Estados Unidos, en el marco del endurecimiento de la política migratoria de la administración de Donald Trump.

A esa ciudad del sur de México llegan cada semana entre dos y tres vuelos con migrantes cubanos deportados, muchos de ellos sin documentos para transitar por el país ni posibilidad de regresar a la isla, lo que los obliga a sobrevivir en la economía informal.

Esta situación ha generado tensiones crecientes en la región. El pasado martes, unos 500 migrantes liderados por cubanos marcharon desde Tapachula hacia el norte para denunciar la lentitud en los trámites migratorios y la falta de oportunidades laborales.

Uno de los migrantes de la isla varados en Tapachula resumió la desesperación que viven muchos de sus compatriotas: "Sin papeles no hay oportunidad y nos sentimos presos".