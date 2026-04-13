Cubana muere sola en México: Su cuerpo podría acabar en una fosa común si nadie la reclama

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El cuerpo de Marintia Cruz Vidal, una joven cubana de 25 años, permanece sin ser reclamado en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Villahermosa, Tabasco, y las autoridades han fijado el 30 de abril como fecha límite para enviarla a una fosa común si ningún familiar se presenta a reclamarla.

Medios mexicanos se han hecho eco de la búsqueda para que la información llegue a sus familiares y los restos de Marintia puedan ser repatriados a Cuba.

Captura de Facebook/Tabasco Denuncia.

Según reportes locales, Marintia llegó al sureste de México en 2025 formando parte del flujo migratorio que atraviesa el país en busca de mejores oportunidades, y murió en circunstancias que no han sido del todo esclarecidas públicamente.

El 31 de marzo, fecha en que habría cumplido 25 años, su cuerpo ya se encontraba bajo resguardo forense.

Un ciudadano se presentó ante la Fiscalía y la identificó plenamente, aportando su nombre, nacionalidad y su última fotografía en vida, pero al no ser familiar consanguíneo, la ley mexicana impide la entrega del cuerpo a quienes no acrediten vínculo familiar directo.

El contexto no es aislado. En Tabasco, una oleada de violencia había dejado una cantidad importante de cuerpos sin reclamar en el SEMEFO, una situación que se agrava con la llegada constante de migrantes en tránsito. Según datos recientes compartidos por la emisora XEVA 91.7 FM, Tabasco concentró el 53% de todos los migrantes irregulares detectados en México durante el último ciclo migratorio.

El caso de Marintia recuerda al de otros cubanos fallecidos en territorio mexicano sin poder ser repatriados. Una bailarina cubana fallecida en México en diciembre de 2025 también enfrentó obstáculos para que su familia pudiera recuperar sus restos, al igual que un médico cubano muerto en enero de 2026 solo pudo ser repatriado tras semanas de gestiones.

La situación refleja la vulnerabilidad extrema de decenas de miles de cubanos varados en territorio mexicano, muchos de ellos sin documentos, sin red de apoyo familiar cercana y expuestos a todo tipo de riesgos durante el tránsito migratorio.