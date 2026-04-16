Dos incendios forestales siguen activos en Pinar del Río: más de 600 hectáreas afectadas

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Dos incendios forestales se mantienen activos en la provincia de Pinar del Río, donde fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) y del sistema agrícola continúan trabajando para contener los siniestros, que en conjunto han arrasado más de 600 hectáreas de bosque.

El mayor de los fuegos se originó el pasado viernes en la zona de La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre, y ya ha afectado unas 540 hectáreas de bosque, según informó a la Agencia Cubana de Noticias Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB.

Clasificado como un incendio de muy grandes proporciones, es el primero de esa categoría registrado en la provincia durante el período de enero a mayo de 2026. Las labores de control se han visto dificultadas por la intensa sequía, el terreno montañoso y la abundante vegetación seca, como maleza, pajón y acículas de pino.

En la zona trabajan alrededor de 160 efectivos forestales y guardabosques de Minas de Matahambre, Mantua y Viñales, junto a trabajadores de la empresa minera. Las brigadas abren trochas de contención con equipos pesados y preparan contracandelas, que se ejecutan en la tarde-noche, cuando disminuyen los vientos y las temperaturas.

Además, especialistas con experiencia realizan recorridos para identificar puntos vulnerables del incendio, como ríos, arroyos y caminos, con el objetivo de frenar su avance. Hasta el momento, el siniestro no representa peligro para asentamientos poblacionales.

El segundo incendio, iniciado el 13 de abril en la zona de La Güira, entre el municipio cabecera y San Juan y Martínez, ha afectado unas 60 hectáreas de pino y bosque semicaducifolio.

En ese frente se ejecutan líneas de control en áreas como El Encinal y Sumidero, hacia donde se han propagado las llamas. Unos 60 efectivos, incluidos guardabosques, trabajadores forestales y voluntarios, participan en las labores, que tampoco reportan riesgo para la población.

En lo que va de año, en Pinar del Río se han reportado y extinguido 39 incendios forestales. Solo uno fue provocado por causas naturales, mientras que el resto se atribuye a la negligencia humana.